Настя Каменських та Потап / © ТСН

Реклама

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Настя Каменських та Потап публічно демонстрували підтримку України та перейшли на українську мову. Втім, згодом артисти знову почали активно використовувати російську — у спілкуванні, творчості та публічному контенті. Нині Каменських пояснює своє повернення до російської через проблеми зі здоров’ям. За її словами, після переходу на українську в неї зник голос і з’явилася кіста.

Про те, як змінювалася мовна позиція артистів і у які скандали вони потрапляли — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Через українську зник голос і з’явилася кіста: заява обурила українців

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Каменських заявляла про перехід на українську мову. За її словами, близько пів року вона спілкувалася українською не лише публічно, а й у побуті.

Реклама

Співачка згадує цей період позитивно та говорить, що тоді вважала українську надзвичайно красивою. Водночас саме приблизно в цей час, за її словами, у неї виникли проблеми з голосом. Каменських стверджує, що під час концертного туру в неї з’явилася кіста на голосових зв’язках, а голос зник настільки, що їй довелося переносити виступи.

За її словами, через проблеми з голосом звернулася по допомогу до психолога. Фахівець нібито порадив їй повернутися до російської мови, оскільки її тіло «не сприймало» українську. Співачка пояснила це психосоматикою та заявила, що вірить у вплив психологічного стану на фізичне здоров’я.

«Я пішла до психолога, і він мені каже: „Повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає це“. І річ же не в тому, кому належить ця мова, це ж суто психосоматика. Давай краще так, я вірю у психосоматику: все, що з нами відбувається, іде з голови», — запевнила Каменських.

Після цього артистка, за її словами, вирішила повернутися до російської мови у спілкуванні та творчості. Водночас Каменських заявила, що вважає мовне питання в Україні штучно загостреним і таким, що використовується в політичних цілях.

Реклама

Співачка наголосила, що залишається патріоткою, однак передусім назвала себе патріоткою власної родини. Вона також заявила, що особисті цінності для неї важливіші за суспільні.

При цьому Каменських зазначила, що, на її думку, Україна має повністю перейти на українську мову, але сама хоче самостійно визначати, якою мовою їй спілкуватися та співати.

«Так, я впевнена, що Україна має спілкуватися українською на 100%, але я тоді зробила для себе висновок, що сама для себе хочу вирішувати, якою мовою розмовляти чи співати. І так, тоді все змінилося, тому що я живу своє життя», — підсумувала співачка.

Її пояснення викликало бурхливу реакцію в українських соцмережах. Користувачі іронізували над версією про те, що українська мова нібито могла вплинути на стан голосових зв’язок артистки, та пригадували Каменських її тривале життя за кордоном.

Реклама

Зокрема, у Threads українці жартували, що організм співачки нібито без проблем сприймає Потапа, але має протилежну реакцію на українську мову

Що говорив Потап на початку війни

Після початку великої війни Потап також публічно говорив про відмову від російської у творчості. Зокрема, у 2022 році він заявляв, що більше не пише пісень російською.

У цей період пара намагалася демонструвати нову мовну та громадянську позицію, перебуваючи за кордоном. Каменських також неодноразово говорила про важливість України та підтримку своєї країни. Однак згодом мовна позиція артистів почала змінюватися.

Від української — знову до російської

Каменських заявила про «неважливо, якою мовою»

У наступні роки Каменських дедалі частіше поверталася до російськомовного контенту. Улітку 2025 року співачка виступила у США з російськомовними піснями. Зокрема, 21 серпня Каменських виступила в Чикаго, 22 — у Маямі, 23 — у Нью-Йорку. Втім, хвилю обговорень викликало те, що на сцені співачка виконувала не лише українськомовні композиції, а й пісні російською мовою.

Тоді у Мережі поширювали відео з концерту в Маямі, де NK співала хіти «Красное вино», «Это моя ночь» і «Попа, как у Ким». Ба більше, зі сцени артистка зверталася до публіки також російською, водночас говорила, що неважливо, хто ти чи якою мовою розмовляєш, головне — це любов.

«Неважливо, якого кольору твоя шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова — любов. Це найголовніше почуття у світі», — наголосила Каменських.

Виступ викликав хвилю критики серед українців.

Дата публікації 17:39, 28.08.25 Кількість переглядів 266 Настя Каменських обурила Мережу російськомовним концертом у США

Після мовного скандалу вперше звернулася до підписників українською, але знову потрапила під критику

Наприкінці 2025 року Каменських знову опинилася в центрі мовного скандалу через російськомовні публікації. Після чергового скандалу через використання російської мови вперше звернулася до підписників українською. Втім, артистка знову викликала обурення аудиторії, оскільки додала до відео російські субтитри.

На початку відео співачка привіталася з підписниками іспанською, однак згодом перейшла на українську. Каменських розповіла, що ще в дитинстві мріяла стати міжнародною артисткою та співати й розмовляти різними мовами.

«Ні-ні, сьогодні не іспанською. Останнім часом у моєму контенті стало більше іспанської мови. І це не випадково. Ця історія почалася дуже давно. Ще в дитинстві я мріяла стати міжнародною артисткою, співати і говорити різними мовами. Були моменти, коли я шукала себе і переживала складні періоди, але зараз я готова відкрити нову сторінку у житті», — сказала співачка.

Каменських також привітала підписників із Новим роком та анонсувала новий етап у творчості, пообіцявши сюрпризи, прямі ефіри та пісні різними мовами.

«Попереду новий етап. Сюрпризи. Прямі ефіри. Пісні. Різні мови. Різні настрої. Різні боки мене. Тому що я не одна емоція та не одна історія. Дякую, що ви зі мною. З наступаючим Новим роком!», — написала артистка.

Втім, попри звернення українською, Каменських додала до відео російські субтитри, а текст під публікацією також написала російською. Це знову не залишилося без уваги її аудиторії.

У коментарях користувачі почали обговорювати мовну позицію співачки та запитували, для кого вона додає російський переклад. Деякі підписники назвали Каменських розчаруванням року та дорікнули їй використанням мови країни-агресорки.

Мовна тема загострилася ще сильніше: нові скандали 2026

Потап і Каменських заспівали російською на фестивалі Лайми Вайкуле

У 2026 році мовна тема навколо Каменських і Потапа загострилася ще сильніше. Артисти відновили спільні виступи, а їхній контент і спілкування дедалі частіше були російськомовними. Наприкінці липня вони виступили на фестивалі Лайми Вайкуле з російськомовною програмою, що також спричинило обурення української аудиторії.

На сцені в Латвії прозвучали відомі пісні дуету «Потап и Настя», зокрема «У нас на районе», «У мами», «Все пучком», «Не пара», «Чумачечая весна» та інші композиції.

Не меншою несподіванкою стала поява артистів в образах наречених. Каменських вийшла на сцену у весільній сукні з пишною фатою та величезним букетом, а Потап постав перед публікою у святковому чорно-білому костюмі.

Втім, українська аудиторія не оцінила ані репертуар артистів, ані їхню появу на фестивалі. Користувачі дорікнули Каменських і Потапу тим, що під час виступу вони не згадали про війну в Україні та не виконали жодної пісні українською мовою.

На контрасті з ними українці згадали інших учасників фестивалю. Зокрема, Ніно Катамадзе зі сцени сказала: «Слава Україні», а сама Лайма Вайкуле виконала пісню українською мовою.

У коментарях під відео з виступом Каменських і Потапа користувачі залишили чимало обурених повідомлень.

«Позорня, фу, впали нижче плінтуса. Коли воно було останній раз в Україні, гидота».

«Яким пучком? Війна в країні… Просто абсурд».

Каменських і Потап оскандалилися відео про російську мову: «зовсім забули, що є таке поняття, як свобода»

А наприкінці серпня Каменських і Потап опублікували відео, в якому іронічно «перепрошували» за те, що говорять російською, а потім заявили про існування такого поняття, як «свобода».

Розважальний ролик був знятий під час відпочинку. На початку відео артисти позують перед камерою у домашньому одязі та кривляються, а потім кадр змінюється — Каменських і Потап уже усміхнено танцюють у літньому вбранні на борту розкішної яхти.

Втім, найбільше обурення викликав не сам ролик, а його текстовий супровід. Таким чином артисти вирішили відповісти на критику щодо свого повернення до російської мови в публічному просторі.

Перша частина відео супроводжується написом російською мовою:

«Боже, пробачте нам, будь ласка, за те, що говоримо російською мовою, ми зовсім забули, що є таке поняття як… свобода».

Останнє слово — «свобода» — артисти виділили великими літерами на тлі морських пейзажів.

Публікація одразу викликала бурхливу реакцію української аудиторії. У коментарях користувачі дорікали Каменських і Потапу за використання російської мови та нагадували їм про попередні заяви щодо відмови від російськомовної творчості.

Частина підписників сприйняла відео як насмішку над українцями, які критикують артистів через їхню мовну позицію. Під дописом з’явилися сотні обурених коментарів, у яких користувачі звинувачували зірок у лицемірстві та закидали їм неповагу до української аудиторії:

Це занадто, коли на Батьківщині йде така страшенна війна…Навіщо таке постити…»;

«Тоді нащо треба було в інтерв’ю казати, що більше ніколи не будете співати російською?»;

«Дякую. Нарешті визначилися», — написав Анатолій Анатоліч.

Нині Каменських і Потап здебільшого спілкуються та виступають російською за кордоном, що продовжує викликати обурення частини їхньої колишньої української аудиторії.

Новини партнерів