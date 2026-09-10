Настя Каменських загриміла до бази "Миротворця" після мовного скандалу

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

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Українську співачку Настю Каменських внесли до бази центру «Миротворець». Автори ресурсу звинувачують артистку в участі в інформаційно-пропагандистських заходах та провокаціях.

Про це свідчить інформація на сайті «Миротворець».

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У базі «Миротворця» з’явилася картка співачки. Там зазначено повне ім’я артистки — Анастасія Олексіївна Каменських, її дату народження та місце проживання. Також на сайті вказано сценічне ім’я співачки — NK.

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Автори бази називають Каменських «провокатором». Серед причин внесення артистки до переліку, зокрема, зазначені участь в актах «гуманітарної агресії проти України», а також в інформаційно-пропагандистських заходах, які, на думку авторів ресурсу, можуть бути спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в Україні.

«Центр „Миротворець“ просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про скоєння цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень», — йдеться в дописі на сайті центру.

Картка Насті Каменських на сайті «Миротворець» / © скриншот

Що відомо про базу «Миротворець»?

«Миротворець» — український Інтернет-ресурс, який заснували 2014 року після російської анексії Криму та початку війни на Донбасі. На сайті публікують персональні дані людей, яких його адміністрація вважає причетними до злочинів проти національної безпеки України, тероризму, сепаратизму або співпраці з Росією.

Поява картки Каменських на «Миротворці» відбулася на тлі нової хвилі обговорення мовної позиції артистки. Нагадаємо, вона в інтерв’ю пояснила повернення до російської мови порадою психолога, який нібито діагностував у співачки психосоматичну кісту на голосових зв’язках через українську мову. За словами артистки, її тіло начебто відмовилося сприймати державну мову, а мовне питання в Україні, на думку Каменських, штучно загострюють.

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Така заява співачки викликала хвилю обурення та іронії в соцмережах: українці висміяли «діагноз» у мемах і саркастичних коментарях та прогнозують можливе майбутнє повернення Каменських до російського гастрольного ринку.

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