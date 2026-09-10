Податкова перевірить тисячі українців: хто ризикує потрапити під моніторинг

Податкова проведе перевірку тисяч українців / © pixabay.com

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Податкові інспектори готуються до ревізій: цьогоріч Державна податкова служба планово перевірить близько тисячі фізичних осіб та підприємців. При цьому аналіз ревізійної практики минулих років свідчить, що кількість позапланових візитів може перевищити цю цифру в 17 разів. Кого перевірятиме податкова — розповідаємо далі.

Про це пише Oboz.

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Податкова готується до перевірок: хто з українців потрапить під моніторинг

Відповідний план-графік ДПС щороку оприлюднює на офіційному порталі. Цьогорічний список налічує 1019 перевірок. У податковій уточнили, що торік до графіка включили 1008 осіб, однак паралельно провели 16 769 позапланових інспекцій.

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До річного переліку потрапляють переважно ті, хто має високі статки — ревізії загрожують громадянам із річним доходом понад 20 мільйонів гривень.

З яких ще доходів потрібно сплачувати податки

Проте опинитися в полі зору ревізорів ризикують і пересічні українці, якщо до податкової надходить сигнальна інформація про ймовірні порушення.

Прикладом цього став випадок у Рівненській області, де з місцевої жительки Ірини Ш. стягнули 114,5 тисячі гривень. Підставою для позапланової перевірки та донарахування податку на прибуток стали дані від британської компанії Fenix International Ltd (платформа OnlyFans), які свідчили про виплату заробітку за створення контенту.

Попри заяви дівчини про відсутність будь-якого доходу від платформи, суд ухвалив рішення на користь податківців. Такий перебіг подій стає масовим: у межах міжнародного інформаційного обміну компанія Fenix International Ltd передає дані про виплати усім українським користувачам, тож приховати прибутки авторам відео не вдається.

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Закон вимагає від усіх громадян, які мають додаткові доходи, подавати декларації та сплачувати 18% ПДВ та 5% військового збору.

Реєстр судових рішень лише за останні три місяці поповнився десятками ухвал про донарахування податкових зобов’язань авторам контенту OnlyFans. Рекордну суму виставили Оксані Д. з Одещини — їй донарахували 2,2 мільйона гривень ПДФО та майже 230 тисяч гривень військового збору. За звітними даними платформи, за один лише 2022 рік одеситка заробила на власних відео 12,2 мільйона гривень.

Спроби дівчини оскаржити донарахування в судовому порядку виявилися марними. Офіційний акт перевірки та податкові повідомлення-рішення надсилалися рекомендованим листом через «Укрпошту» за місцем її реєстрації, проте позивачка там тривалий час не мешкала і сповіщень від ДПС вчасно не отримала.

Податкова: останні новини

Нагадаємо, ДПС та Держприкордонслужба запустили автоматизований обмін даними через захищену Національну систему конфіденційного зв’язку. Замість тривалих паперових чи електронних запитів податківці тепер миттєво отримують інформацію про перетин кордону та перебування громадян за межами України.

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Автоматизований доступ не розширює повноваження податкової та не передбачає суцільного стеження — запити формуватимуться точково із фіксацією дій посадовців через КЕП.

Ці дані потрібні для точного визначення податкового резидентства (перебування в країні понад 183 дні), а також для боротьби з тіньовою економікою, «сірим» імпортом і підробкою документів, коли звітність підписується керівником, який фактично перебуває за кордоном.

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