Настя Каменских и Потап / © ТСН

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину Настя Каменских и Потап публично демонстрировали поддержку Украины и перешли на украинский язык. Впрочем, впоследствии артисты снова начали активно использовать русский язык — в общении, творчестве и публичном контенте. Сейчас Каменских объясняет свое возвращение к русскому из-за проблем со здоровьем. По ее словам, после перехода на украинский у нее пропал голос и появилась киста.

О том, как менялась языковая позиция артистов и в какие скандалы они попадали читайте в материале ТСН.ua.

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Из-за украинского исчез голос и появилась киста: заявление возмутило украинцев

После начала полномасштабного вторжения России Каменских заявляла о переходе на украинский язык. По ее словам, около полугода она общалась на украинском не только публично, но и в быту.

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Певица вспоминает этот период положительно и говорит, что тогда считала украинский очень красивым. В то же время именно в это время, по ее словам, у нее возникли проблемы с голосом. Каменских утверждает, что во время концертного тура у нее появилась киста на голосовых связях, а голос исчез настолько, что ей пришлось переносить выступления.

По ее словам, из-за проблем с голосом обратилась за помощью к психологу. Специалист якобы посоветовал ему вернуться к русскому языку, поскольку его тело «не воспринимало» украинский. Певица объяснила это психосоматикой и заявила, что верит во влияние психологического состояния на физическое здоровье.

«Я пошла к психологу, и он мне говорит: „Возвращайся к русскому языку, твое тело не воспринимает это“. И дело не в том, кому принадлежит этот язык, это чисто психосоматика. Давай лучше да, я верю в психосоматику: все, что с нами происходит, идет из головы», — заверила Каменских.

После этого артистка, по ее словам, решила вернуться к русскому языку в общении и творчестве. В то же время Каменских заявила, что считает языковой вопрос в Украине искусственно обостренным и используемым в политических целях.

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Певица подчеркнула, что остается патриоткой, однако, прежде всего, назвала себя патриоткой собственной семьи. Она также заявила, что личные ценности для нее важнее общественных.

При этом Каменских отметила, что, по ее мнению, Украина должна полностью перейти на украинский, но сама хочет самостоятельно определять, на каком языке ей общаться и петь.

«Да, я уверена, что Украина должна общаться на украинском на 100%, но я тогда сделала для себя вывод, что сама для себя хочу решать, на каком языке говорить или петь. И да, тогда все изменилось, потому что я живу свою жизнь», — подытожила певица.

Ее объяснение вызвало бурную реакцию в украинских соцсетях. Пользователи иронизировали над версией о том, что украинский язык якобы мог повлиять на состояние голосовых связок артистки, и вспоминали Каменских ее длительную жизнь за границей.

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В частности, в Threads украинцы шутили, что организм певицы без проблем воспринимает Потапа, но имеет противоположную реакцию на украинский язык.

Что говорил Потап в начале войны

После начала войны Потап также публично говорил об отказе от русского в творчестве. В частности, в 2022 году он заявлял, что больше не пишет песен на русском.

В этот период пара пыталась демонстрировать новую языковую и гражданскую позицию, находясь за границей. Каменских также неоднократно говорила о важности Украины и поддержке своей страны. Однако впоследствии языковая позиция артистов стала меняться.

От украинского — снова к русскому

Каменских заявила о «неважно, на каком языке»

В последующие годы Каменских все чаще возвращалась к русскоязычному контенту. Летом 2025 года певица выступила в США с русскоязычными песнями. В частности, 21 августа Каменских выступила в Чикаго, 22 — в Майами, 23 — в Нью-Йорке. Впрочем, волну обсуждений вызвало то, что на сцене певица исполняла не только украиноязычные композиции, но и песни на русском языке.

Тогда в Сети распространяли видео с концерта в Майами, где NK пела хиты Красное вино, Это моя ночь и Попа, как у Кем. Более того, со сцены артистка обращалась к публике также на русском, в то же время говорила, что неважно, кто ты или на каком языке разговариваешь, главное — это любовь.

«Неважно, какого цвета твоя кожа. Неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире», — подчеркнула Каменских.

Выступление вызвало волну критики среди украинцев.

Дата публикации 17:39, 28.08.25 Количество просмотров 266 Настя Каменских возмутила Сеть русскоязычным концертом в США

После языкового скандала впервые обратилась к подписчикам на украинском, но снова попала под критику

В конце 2025 года Каменских снова оказалась в центре языкового скандала из-за русскоязычных публикаций. После очередного скандала из-за использования русского языка впервые обратилась к подписчикам на украинском. Впрочем, артистка снова вызвала возмущение аудитории, поскольку прибавила к видео российские субтитры.

В начале видео певица поздоровалась с подписчиками на испанском, однако впоследствии перешла на украинский. Каменских рассказала, что еще в детстве мечтала стать международной артисткой и петь и разговаривать на разных языках.

«Нет-нет, сегодня не на испанском. В последнее время в моем контенте стало больше испанского языка. И это не случайно. Эта история началась очень давно. Еще в детстве я мечтала стать международной артисткой, петь и говорить на разных языках. Были моменты, когда я искала себя и переживала сложные периоды, но сейчас готова открыть новую страницу в жизни», — сказала певица.

Каменских также поздравила подписчиков с Новым годом и анонсировала новый этап в творчестве, пообещав сюрпризы, прямые эфиры и песни на разных языках.

«Впереди новый этап. Сюрпризы. Прямые эфиры. Песни. Различные языки. Различные настроения. Разные стороны меня. Потому что я не одна эмоция и не одна история. Спасибо, что вы со мной. С наступающим Новым годом!» — написала артистка.

Впрочем, несмотря на обращение на украинском языке, Каменских добавила к видео российские субтитры, а текст под публикацией также написала на русском. Это снова не осталось без внимания ее аудитории.

В комментариях пользователи начали обсуждать языковую позицию певицы и спрашивали, для кого она добавляет русский перевод. Некоторые подписчики назвали Каменских разочарованием года и упрекнули ее в использовании языка страны-агрессорки.

Языковая тема обострилась еще сильнее: новые скандалы 2026

Потап и Каменских спели по-русски на фестивале Лаймы Вайкуле

В 2026 году языковая тема вокруг Каменских и Потапа обострилась еще сильнее. Артисты возобновили совместные выступления, а их контент и общение все чаще были русскоязычными. В конце июля они выступили на фестивале Лаймы Вайкуле с русскоязычной программой, что также привело к возмущению украинской аудитории.

На сцене в Латвии прозвучали известные песни дуэта «Потап и Настя», в частности «У нас на районе», «У мамы», «Все пучком», «Не пара», «Чумачечая весна» и другие композиции.

Не меньшим неожиданностью стало появление артистов в образах невест. Каменских вышла на сцену в свадебном платье с пышной фатой и огромным букетом, а Потап предстал перед публикой в праздничном черно-белом костюме.

Впрочем, украинская аудитория не оценила ни репертуар артистов, ни их появление на фестивале. Пользователи упрекнули Каменских и Потапу в том, что во время выступления они не вспомнили о войне в Украине и не исполнили ни одной песни на украинском языке.

На контрасте с ними украинцы упомянули других участников фестиваля. В частности, Нино Катамадзе со сцены сказала: «Слава Украине», а сама Лайма Вайкуле исполнила песню на украинском языке.

В комментариях под видео с выступлением Каменских и Потапа пользователи оставили немало возмущенных сообщений.

«Ганьба, фу, упали ниже плинтуса. Когда оно было в последний раз в Украине, мерзость».

«Каким пучком? Война в стране… Просто абсурд».

Каменских и Потап оскандалились видео о русском языке: «совсем забыли, что такое понятие, как свобода»

А в конце августа Каменских и Потап опубликовали видео, в котором иронически «извинялись» за то, что говорят по-русски, а затем заявили о существовании такого понятия, как «свобода».

Развлекательный ролик был снят во время отдыха. В начале видео артисты позируют перед камерой в домашней одежде и кривляются, а затем кадр меняется — Каменских и Потап уже улыбаясь танцуют в летних одеждах на борту роскошной яхты.

Впрочем, наибольшее негодование вызвал не сам ролик, а его текстовое сопровождение. Таким образом артисты решили ответить на критику своего возвращения к русскому языку в публичном пространстве.

Первая часть видео сопровождается надписью на русском языке:

«Боже, простите нам, пожалуйста, за то, что говорим по-русски, мы совсем забыли, что есть такое понятие как… свобода».

Последнее слово — «свобода» — артисты выделили заглавными буквами на фоне морских пейзажей.

Публикация сразу вызвала бурную реакцию украинской аудитории. В комментариях пользователи упрекали Каменских и Потапу за использование русского языка и напоминали им о предварительных заявлениях об отказе от русскоязычного творчества.

Часть подписчиков восприняла видео как насмешку над украинцами, критикующими артистов из-за их языковой позиции. Под сообщением появились сотни возмущенных комментариев, в которых пользователи обвиняли звезд в лицемерии и обвиняли их в украинской аудитории:

Это слишком, когда на Родине идет такая страшная война… Зачем такое поститься…»;

«Тогда зачем нужно было в интервью говорить, что больше никогда не будете петь на русском?»;

«Спасибо. Наконец-то определились», — написал Анатолий Анатолич.

Сейчас Каменских и Потап в основном общаются и выступают на русском языке за рубежом, что продолжает вызывать возмущение части их бывшей украинской аудитории.

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