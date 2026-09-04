Психологія кольору: що про вас розповість ваша помада / © Credits

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Для когось помада — фінальний штрих перед важливою зустріччю, для когось — щоденний ритуал, а хтось роками не відкриває косметичку. Яскраво-червона перед презентацією, делікатний нюд на щодень або крапля блиску для ефекту натуральної краси — кожен варіант може бути способом заявити про себе, про це розповіло видання Hello!.

Психологиня та ведуча подкасту Патрісія Санчес вважає, що справа не стільки у самій помаді, скільки в емоційному мотиві, який за нею стоїть, і тут починається найцікавіше.

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Червона помада

Червоні та бордові відтінки традиційно асоціюються із силою, рішучістю та сексуальністю. За словами Санчес, жінка, яка регулярно обирає насичену помаду, може почуватися впевненою, зібраною та готовою займати своє місце.

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Проте психологиня застерігає від простих висновків, адже та сама яскраво-червона помада може бути способом привернути увагу, отримати схвалення чи навіть приховати внутрішню невпевненість.

Тому важливіше запитати себе не «Який у мене характер, якщо я обираю червону?», а «Навіщо вона мені зараз?». Якщо яскравий колір допомагає відчути себе сильнішою — чудово. Якщо без нього складно почуватися привабливою, можливо, варто пошукати джерело впевненості трохи глибше.

Нюд

Світлі, природні відтінки часто асоціюють зі спокоєм, делікатністю та стриманістю. Проте це не означає, що жінка, яка не любить яскраву помаду, менш упевнена у собі.

Навпаки, за словами Санчес, за зовнішньою м’якістю може стояти дуже стійка внутрішня сила. Нюд може бути вибором людини, якій комфортно з собою та яка не відчуває потреби постійно привертати увагу.

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При цьому наші б’юті-звички не висічені у камені. Улюблений відтінок може змінюватися разом із настроєм, певним етапом життя та гормональними змінами протягом менструального циклу.

Якщо помади зовсім немає

Тренд на природність і естетику натуральності зробив макіяж без макіяжу одним із головних б’юті-символів останніх років. І відсутність помади сама по собі абсолютно нічого поганого не означає.

Для одних це просто комфорт і невимушене ставлення до зовнішності. Проте іноді відмова від косметики може бути бажанням залишатися непомітною, не привертати зайвої уваги чи буквально «не висовуватися».

Саме тому фрази на кшталт «мені й так нормально» можуть мати абсолютно різний підтекст. Одна жінка справді почувається чудово без косметики, інша — просто навчилася не помічати власні бажання.

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Головний секрет — не у помаді

За словами психологині, макіяж не створює самооцінку та не може бути її надійною заміною. Червона помада здатна подарувати відчуття впевненості на вечір, але справжнє відчуття власної цінності формується не у косметичці.

Одна жінка почувається неймовірною з яскравими губами, інша — без жодної краплі макіяжу. Хтось сприймає косметику як творчість, а хтось отримує задоволення від абсолютної простоти. І всі ці варіанти однаково нормальні.

Найздоровіший підхід — користуватися макіяжем усвідомлено, а саме, наносити його тому, що подобається, а не тому, що без нього здається недостатньо красивою.

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