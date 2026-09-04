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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У сукні-сорочці та бежевих туфлях: королева Камілла зустрілася зі школярами

79-річна королева Камілла відвідала центр верхової їзди та зустрілася зі школярами в Лондоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла зустрілася з учнями католицької школи Корпус Крісті під час свого візиту до кінного клубу «Ебоні» з нагоди 30-річчя цієї молодіжної благодійної організації та громадського центру верхової їзди у Лондоні.

Під час прогулянки з кіньми королева почастувала їх солодощами. Камілла є президенткою школи від 2009 року.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева, одягнена в білу сукню з тваринним принтом від Фіони Клер і взута в бежеві туфлі на підборах зустрілася з учнями шостого класу початкової школи Корпус Крісті в Брікстон-Гілл, які взяли участь у шкільній програмі центру, навчаючись верховій їзді, догляду за кіньми і прибиранню стайнь.

Королева Камілла, яка відкрила нинішній центр 25 років тому, також зустрілася з волонтерами, які допомогли створити новий громадський простір під колишньою залізничною аркою у центрі та навчають інших волонтерів роботі з кіньми та громадськими групами.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

«Це таке чудове місце, ви всі, мабуть, отримуєте від нього величезне задоволення», — сказала вона, спілкуючись із людьми на заході.

Цього ж дня, нагадаємо, королева виступила з промовою під час заходу Асоціації діячів культури 2026 року, де з'явилася у блакитній сукні з рюшами.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

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