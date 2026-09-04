Україна планує подати спільну заявку з Польщею на проведення чемпіонату світу з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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Україна та Польща розглядають можливість подання спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу.

Про це міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів у коментарі Politico.

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"Найближча вільна дата проведення чемпіонату світу з футболу — десь у 2040-х роках… тому нам потрібно планувати цю перспективу вже зараз. Україна вже має досвід організації великого турніру з Польщею. Було б дуже логічно повторити цей успішний випадок.

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Ми будемо над цим працювати. Ми продовжуємо бути країною, яка спрямована на найбільші спортивні досягнення. Це частина нашої національної культури, і ми хочемо розвивати її, попри всі ці труднощі. Ми зацікавлені в цьому, але це починається з ініціатив спортивної спільноти чи спортивної федерації. Тож побачимо", — зазначив міністр.

Україна та Польща вже мають досвід спільного проведення великих футбольних турнірів — 2012 року в цих двох країнах відбувся чемпіонат Європи. В Україні матчі континентальної першості приймали Київ, Донецьк, Харків та Львів, а в Польщі — Варшава, Познань, Гданськ та Вроцлав.

Наразі відомі господарі двох наступних чемпіонатів світу: 2030 року Мундіаль прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а 2034-го — Саудівська Аравія.

Україна лише одного разу виступала у фінальній частині чемпіонату світу з футболу. На Мундіалі 2006 року в Німеччині команда Олега Блохіна сенсаційно дійшла до чвертьфіналу.

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Нагадаємо, у жовтні 2022 року Україна доєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030 з футболу. Однак через те, що війна на території нашої країни досі триває, її замінили на Марокко.

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