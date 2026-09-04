Форвард збірної України не потрапив до заявки свого клубу на Лігу Європи

Роман Яремчук / © Associated Press

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Форвард збірної України Роман Яремчук не потрапив до заявки грецького "Олімпіакоса" на матчі основного етапу Ліги Європи сезону-2026/27.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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До списку пірейського клубу на Лігу Європи увійшов 21 футболіст, серед яких не знайшлося місця Яремчуку.

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Раніше Роман також залишився поза заявкою "червоно-білих" на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких команда припинила виступи в цьому турнірі.

Яремчук перейшов до "Олімпіакоса" влітку 2024 року з бельгійського "Брюгге", підписавши контракт до 30 червня 2028 року. За неофіційною інформацією, вартість трансферу українця склала 5 мільйонів євро з урахування бонусів.

У складі грецької команди Роман провів 49 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 14 голами та 5 результативними передачами.

Разом з "Олімпіакосом" він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Греції.

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Цього сезону Яремчук не провів за "Олімпіакос" жодного офіційного матчу.

Другу половину минулого сезону Роман провів на правах оренди у французькому "Ліоні", де зіграв 14 матчів, забивши п'ять голів та віддавши один асист. Однак французький клуб не скористався опцією викупу контракту українця, відтак він повернувся до "Олімпіакоса".

Раніше повідомлялося, що Віктор Циганков підписав контракт із новим клубом.

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