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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Форвард збірної України не потрапив до заявки свого клубу на Лігу Європи

Роман Яремчук не допоможе "Олімпіакосу" в основному раунді Ліги Європи.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Роман Яремчук

Роман Яремчук / © Associated Press

Форвард збірної України Роман Яремчук не потрапив до заявки грецького "Олімпіакоса" на матчі основного етапу Ліги Європи сезону-2026/27.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

До списку пірейського клубу на Лігу Європи увійшов 21 футболіст, серед яких не знайшлося місця Яремчуку.

Раніше Роман також залишився поза заявкою "червоно-білих" на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких команда припинила виступи в цьому турнірі.

Яремчук перейшов до "Олімпіакоса" влітку 2024 року з бельгійського "Брюгге", підписавши контракт до 30 червня 2028 року. За неофіційною інформацією, вартість трансферу українця склала 5 мільйонів євро з урахування бонусів.

У складі грецької команди Роман провів 49 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 14 голами та 5 результативними передачами.

Разом з "Олімпіакосом" він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Греції.

Цього сезону Яремчук не провів за "Олімпіакос" жодного офіційного матчу.

Другу половину минулого сезону Роман провів на правах оренди у французькому "Ліоні", де зіграв 14 матчів, забивши п'ять голів та віддавши один асист. Однак французький клуб не скористався опцією викупу контракту українця, відтак він повернувся до "Олімпіакоса".

Раніше повідомлялося, що Віктор Циганков підписав контракт із новим клубом.

Також ми розповідали, що Михайло Мудрик змінив клуб в АПЛ.

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