Малиновський отримав червону картку на старті матчу кваліфікації Ліги Європи

Руслан Малиновський / facebook.com/Trabzonspor

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Український півзахисник "Трабзонспора" Руслан Малиновський, який цього літа перейшов із "Дженоа", отримав червону картку на старті матчу-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи проти "Ференцвароша".

Уже на 13-й хвилині зустрічі 33-річний українець грубо влетів у суперника та був покараний прямою червоною карткою, залишивши свою команду в меншості.

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Зазначимо, що для Малиновського це був четвертий матч за "Трабзонспор" цього сезону.

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Поєдинок завершився розгромною домашньою перемогою "Ференцвароша" з рахунком 4:0. Першу гру в Туреччині угорський клуб також виграв (1:0), тож за сумою двох матчів він тріумфував із загальним рахунком 5:0 та пробився до основного раунду Ліги Європи.

Своєю чергою, турецький клуб виступатиме на основному етапі Ліги конференцій.

Жеребкування основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у Монако у п'ятницю, 28 серпня.

Раніше повідомлялося, що Сікан забив за "Андерлехт" у третьому поспіль матчі кваліфікації Ліги Європи.

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