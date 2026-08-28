- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Малиновський отримав червону картку на старті матчу кваліфікації Ліги Європи
Команда українця зазнала розгромної поразки.
Український півзахисник "Трабзонспора" Руслан Малиновський, який цього літа перейшов із "Дженоа", отримав червону картку на старті матчу-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи проти "Ференцвароша".
Уже на 13-й хвилині зустрічі 33-річний українець грубо влетів у суперника та був покараний прямою червоною карткою, залишивши свою команду в меншості.
Зазначимо, що для Малиновського це був четвертий матч за "Трабзонспор" цього сезону.
Поєдинок завершився розгромною домашньою перемогою "Ференцвароша" з рахунком 4:0. Першу гру в Туреччині угорський клуб також виграв (1:0), тож за сумою двох матчів він тріумфував із загальним рахунком 5:0 та пробився до основного раунду Ліги Європи.
Своєю чергою, турецький клуб виступатиме на основному етапі Ліги конференцій.
Жеребкування основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у Монако у п'ятницю, 28 серпня.
Раніше повідомлялося, що Сікан забив за "Андерлехт" у третьому поспіль матчі кваліфікації Ліги Європи.