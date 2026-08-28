Сікан забив за "Андерлехт" у третьому поспіль матчі кваліфікації Ліги Європи

Данило Сікан / facebook.com/rsca.be

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Український форвард бельгійського "Андерлехта" Данило Сікан відзначився голом у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи проти казахстанського "Кайрата".

На 53-й хвилині зустрічі за рахунку 1:0 на користь бельгійської команди Сікан чудово розібрався у штрафному майданчику суперника та подвоїв перевагу господарів — 2:0.

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Для Сікана це вже п'ятий гол у нинішньому сезоні Ліги Європи, він забив у третьому матчі поспіль у єврокубках.

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Раніше Данило відзначався в обох поєдинках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського "Гаммарбю", в матчі-відповіді третього відбіркового раунду проти грецького ПАОКа та першому поєдинку раунду плейоф кваліфікації з "Кайратом".

Українця замінили одразу після голу. Також він встиг заробити на собі пенальті в першому таймі та жовту картку за три хвилини до забитого м'яча.

"Андерлехт" здобув перемогу з рахунком 3:0 і за сумою двох зустрічей (6:0) пройшов до основного раунду Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався суперників в основному раунді Ліги чемпіонів.

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