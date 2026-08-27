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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Геращенко здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги у Цюриху, Магучіх — поза п'єдесталом

Ще одна українка, Юлія Левченко, посіла дев'яте місце.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ірина Геращенко

Ірина Геращенко / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко завоювала "срібло" на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюриху.

Геращенко завершила змагання з результатом 2,00 метра, повторивши особистий рекорд. "Золото" виграла австралійка Нікола Оліслагерс, яка взяла висоту 2,02 метра. Бронзовою призеркою стала Марія Вукович з Чорногорії — 1,98 метра.

Світова рекордсменка та чинна олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх залишилася поза п'єдесталом, посівши четверте місце з результатом 1,96 метра

Ще одна українка, Юлія Левченко, посіла дев'яте місце з результатом 1,89 метра.

Зазначимо, що Геращенко у червні минулого року вперше стала мамою.

Діамантова ліга. Цюрих. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,02 метра

2. Ірина Геращенко (Україна) — 2,00 метра

3. Марія Вукович (Чорногорія) — 1,98 метра

...

4. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,96 метра

9. Юлія Левченко (Україна) — 1,89 метра

Завдяки завойованому "сріблу" Геращенко відібралася до фіналу Діамантової ліги, де також виступить Магучіх. А ось Левченко не відібралася до фіналу Діамантової ліги.

Фінал Діамантової ліги відбудеться у бельгійському Брюсселі 4-5 вересня.

Раніше повідомлялося, що Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи-2026.

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