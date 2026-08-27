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Геращенко здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги у Цюриху, Магучіх — поза п'єдесталом
Ще одна українка, Юлія Левченко, посіла дев'яте місце.
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко завоювала "срібло" на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюриху.
Геращенко завершила змагання з результатом 2,00 метра, повторивши особистий рекорд. "Золото" виграла австралійка Нікола Оліслагерс, яка взяла висоту 2,02 метра. Бронзовою призеркою стала Марія Вукович з Чорногорії — 1,98 метра.
Світова рекордсменка та чинна олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх залишилася поза п'єдесталом, посівши четверте місце з результатом 1,96 метра
Ще одна українка, Юлія Левченко, посіла дев'яте місце з результатом 1,89 метра.
Зазначимо, що Геращенко у червні минулого року вперше стала мамою.
Діамантова ліга. Цюрих. Стрибки у висоту (жінки)
1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,02 метра
2. Ірина Геращенко (Україна) — 2,00 метра
3. Марія Вукович (Чорногорія) — 1,98 метра
...
4. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,96 метра
9. Юлія Левченко (Україна) — 1,89 метра
Завдяки завойованому "сріблу" Геращенко відібралася до фіналу Діамантової ліги, де також виступить Магучіх. А ось Левченко не відібралася до фіналу Діамантової ліги.
Фінал Діамантової ліги відбудеться у бельгійському Брюсселі 4-5 вересня.
Раніше повідомлялося, що Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи-2026.