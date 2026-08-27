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Геращенко завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе, Магучих — вне пьедестала
Еще одна украинка, Юлия Левченко, заняла девятое место.
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.
Геращенко завершила соревнования с результатом 2,00 метра, повторив личный рекорд. "Золото" выиграла австралийка Никола Олислагерс, которая взяла высоту 2,02 метра. Бронзовой призеркой стала Мария Вукович из Черногории — 1,98 метра.
Мировая рекордсменка и действующая олимпийская чемпионка Ярослава Магучих осталась вне пьедестала, заняв четвертое место с результатом 1,96 метра.
Еще одна украинка, Юлия Левченко, заняла девятое место с результатом 1,89 метра.
Отметим, что Геращенко в июне прошлого года впервые стала мамой.
Бриллиантовая лига. Цюрих. Прыжки в высоту (женщины)
1. Никола Олислагерс (Австралия) — 2,02 метра
2. Ирина Геращенко (Украина) — 2,00 метра
3. Мария Вукович (Черногория) — 1,98 метра
...
4. Ярослава Магучих (Украина) — 1,96 метра
9. Юлия Левченко (Украина) — 1,89 метра
Благодаря завоеванному "серебру" Геращенко отобралась в финал Бриллиантовой лиги, где также выступит Магучих. А вот Левченко не отобралась в финал Бриллиантовой лиги.
Финал Бриллиантовой лиги состоится в бельгийском Брюсселе 4-5 сентября.
Ранее сообщалось, что Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы-2026.