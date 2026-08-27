"Со мной трудно": MamaRika откровенно призналась, почему ей сложно жить в браке

MamaRika и Сергей Середа / © скриншот с видео

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Украинская певица MamaRika откровенно рассказала о браке с Сергеем Середой, признавшись, что из-за любви к свободе и сложного характера ей бывает трудно жить с кем-то под одной крышей.

Артистка не скрывает, что семейная жизнь стала для неё настоящим испытанием. Она привыкла полагаться прежде всего на себя. MamaRika называет себя очень независимым человеком. Ей важно иметь пространство и чувствовать свободу. В то же время певица убеждена, что ей повезло с мужем. Именно Сергей, по её словам, смог органично вписаться в её бурный ритм жизни.

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«Очень независимая. Очень люблю свободу. Я вообще не понимаю, как я в это вляпалась, что вышла замуж. Я действительно самостоятельная. Со мной сложно. Я вообще не очень создана для жизни с кем-то в одном пространстве. У меня идеальный муж, потому что он даже не пахнет. Он настолько классно вписался», — поделилась MamaRika в комментарии Александру и Инне Педан.

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MamaRika и Сергей Середа / © скриншот с видео

Об этом певица рассказала в новом выпуске шоу Александра Педана и его жены Инны. Она призналась, что, несмотря на все трудности, считает свой брак счастливым. Одной из причин этого MamaRika называет характер Сергея: он гораздо спокойнее её и помогает сохранять равновесие, когда эмоции зашкаливают.

«Мне нужно, чтобы всё было зажигательно, было интересно, чтобы сам процесс был увлекательным, чтобы путь был интересным. Он вот такой старый, скучный дед. Он — полная скука. Он разнообразен, но он, ну, он действительно полная скука. То есть он меня удерживает на земле, а я лечу, горю, и он мне так: „Остановись, нам нужно постепенно“», — пояснила артистка.

Несмотря на разницу в характерах, MamaRika и Сергей Середа научились дополнять друг друга. Певице нужны движение, новые эмоции и постоянная динамика, тогда как мужчина помогает ей притормозить и вернуться к реальности. Именно этот баланс, похоже, и стал одной из особенностей их отношений.

Напомним, недавно MamaRika публично пожаловалась на мужа. Сергей Середа подражал ей и рассмешил поклонников.

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