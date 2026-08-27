Мозговая жестко разнесла Потапа и Настю за шутку о языке: "Это надо такими у*бками быть"

Елена Мозговая, Потап и Настя Каменских

Реклама

Украинский продюсер Елена Мозговая жестко разнесла рэпера Потапа и певицу Настю Каменских за их циничную шутку о языке.

Знаменитость говорит, что наткнулась на новый пост скандального дуэта. Там Потап и Настя оправдали свое общение на русском языке свободой. При этом исполнители опубликовали видео, где корчили гримасы.

Реклама

Елена Мозговая выдала, что ее «чуть не тошнило» от увиденного. Однако, по словам продюсера, таким образом скандальный дуэт показывает свою истинную сущность.

Реклама

«Наткнулась на два пупырышка, которые что-то там несут ртом о „простите, что мы говорили на русском языке“, и при этом их бьет корягами и покривило так, что меня чуть не тошнило… Хотя, подозреваю, что это и есть их естественное состояние… Это же надо такими у*бками быть», — возмутилась продюсер.

Потап и Настя Каменских

Напомним, Потап и Настя выдали неоднозначную шутку о языке, чем очень сильно разозлили Сеть. Пользователи возмутились, что таким поступком артисты будто насмехаются над Украиной.

Новости партнеров

Новости партнеров