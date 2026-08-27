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Яйца в Украине могут резко подорожать: как изменятся цены в сентябре
В украинских супермаркетах подорожают яйца. Эксперты прогнозируют новый скачок цен из-за логистических проблем и ударов по составам.
Во второй половине августа в магазинах заметно подорожали яйца. Ситуация усугубляется из-за проблем с доставкой и вражеских обстрелов складов, а в сентябре эксперты прогнозируют еще большее увеличение их стоимости.
Об этом сообщает Новости.LIVE.
Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах
По данным Минфина, на четверг, 27 августа, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 составляет 59,30–61 грн. При этом индекс потребительских цен составил 98,08% по сравнению с июлем, то есть за месяц продукт подешевел на 1,92%, что явилось самым низким показателем за летний период.
Мониторинг официальных онлайн-магазинов крупнейших сетей супермаркетов демонстрирует следующие минимальные цены за упаковку:
Сильпо — 47,49 грн (со скидкой — 41,99 грн)
Новус — 47,85 грн
Варус — 49,90 грн (со скидкой — 40,90 грн)
Фора — 51,99 грн
АТБ — 53,90 грн (было 48,90 грн)
Ашан — 54,90 грн
МегаМаркет — 55,50 грн
Метро — 58,24 грн (было 55 грн)
Почему цены продолжают расти
Осенью и зимой яйца обычно всегда дорожают. Однако сейчас ситуация осложнилась еще и тем, что из-за российских ударов по базам и складам нарушилась доставка товаров.
«Яйца за последние две недели выросли в цене почти вдвое, и главным драйвером роста цены было именно требование доставки товара в магазины», — заявил исполнительный директор Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко.
Из-за новой более дорогой доставки яйца могут подорожать еще на 10-15%. Производители и магазины вынуждены поднимать цены для покупателей, чтобы покрыть свои расходы, хотя доходы украинцев и так падают.
Цены на продукты в Украине — последние новости
Напомним, в июле 2026 года цена сала в Украине снова немного снизилась. Продукт постепенно дешевеет еще с середины весны. По информации ведомства, по сравнению с июнем (212,11 грн/кг) стоимость продукта незначительно снизилась на 210,92 гривны за килограмм. В целом по данным статистики цены на сало опускаются ежемесячно, начиная с апреля.
Раньше мы писали, картофель в Украине сейчас стоит в среднем на 37% дешевле, чем в прошлом. Аналитики объяснили, почему цены падают и есть ли предпосылки для их роста.