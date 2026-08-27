Известный футболист спровоцировал массовую драку после матча Лиги чемпионов

Маттео Гендузи / instagram.com/matteoguendouzi

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Полузащитник турецкого "Фенербахче" Маттео Гендузи спровоцировал массовую драку после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/27 против французского "Лиона".

В среду, 26 августа, стамбульский клуб на выезде обыграл "ткачей" со счетом 2:1, благодаря чему по сумме двух встреч (3:2) вышел в основной раунд турнира.

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После финального свистка Гендузи, ранее выступавший за принципиального соперника "Лиона" — "Марсель", принялся дразнить болельщиков соперника. Он показывал им непристойные жесты и выкрикивал в сторону трибун слова поддержки в адрес "Марселя".

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Это привело к массовой потасовке с участием футболистов обеих команд, запасных и членов тренерского штаба. Столкновение было настолько неконтролируемым, что продолжилось не только на поле, но и в подтрибунном помещении.

УЕФА готовит официальное рассмотрение эпизода, а Гендузи и самым активным участникам драки могут грозить длительные дисквалификации. К слову, "Лион" возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека.

Отметим, что Гендузи известен своими выступлениями за лондонский "Арсенал" и римский "Лацио". Также на его счету 14 матчей и 2 гола за сборную Франции.

Ранее сообщалось, что Миколенко отличился первым результативным действием в сезоне за "Эвертон".

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