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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
3024
Время на прочтение
1 мин

Ирина Геращенко родила дочь и показала первые фото малышки

Ирина Геращенко впервые стала мамой. Спортсменка уже прокомментировала рождение дочери.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ирина Геращенко

Ирина Геращенко / © instagram.com/gerashchenkoi

Украинская легкоатлетка и олимпийский призер Ирина Геращенко впервые стала мамой.

Радостной новостью спортсменка поделилась в Instagram. В одном из роддомов Киева 30-летняя Ирина Геращенко родила дочь. Девушка появилась на свет 11 июня. Она родилась с весом 3820 граммов и ростом 55 сантиметров.

Ирина Геращенко с дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

Ирина Геращенко с дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

"Вчера (11 июня - прим. ред.) был наш самый лучший день! Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиантик! На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости", - подписала фото легкоатлетка.

Ирина Геращенко с мужем и дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

Ирина Геращенко с мужем и дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

Имя дочери Ирина Геращенко пока не раскрывает. Ранее она делилась, что выбирала между Мирой и Дианой. Поэтому, вполне вероятно, что какое-то из них. Зато легкоатлетка не стала скрывать девочку, а уже и показала ее первые фото, на которых даже засветила лицо малышки.

Муж Ирины Геращенко с их дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

Муж Ирины Геращенко с их дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

Отметим, Ирина Геращенко родила дочь от мужа, легкоатлета Сергея Спильняка. Пара состоит в браке с 2019 года, а в конце 2024-го они объявили, что ждут рождения ребенка.

Напомним, недавно победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота во второй раз стала мамой. Модель уже показала новорожденную дочь.

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Дата публикации
Количество просмотров
3024
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