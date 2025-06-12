Ірина Геращенко народила донечку та показала перші фото маляти

Ірина Геращенко / © instagram.com/gerashchenkoi

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Українська легкоатлетка та олімпійська призерка Ірина Геращенко вперше стала мамою.

Радісною новиною спортсменка поділилася в Instagram. В одному з пологових Києва 30-річна Ірина Геращенко народила донечку. Дівчина з'явилася на світ 11 червня. Вона народилася з вагою 3820 грамів та зростом 55 сантиметрів.

Ірина Геращенко з донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

"Вчора (11 червня – прим. ред.) був наший найкращий день! Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик! На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості", - підписала фото легкоатлетка.

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Ірина Геращенко з чоловіком та донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

Ім'я донечки Ірина Геращенко поки що не розкриває. Раніше вона ділилася, що обирала між Мірою та Діаною. Тож, цілком ймовірно, що якесь із них. Натомість легкоатлетка не стала приховувати дівчинку, а вже й показала її перші фото, на яких навіть засвітила обличчя маляти.

Чоловік Ірини Геращенко з їхньою донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

Зазначимо, Ірина Геращенко народила доньку від чоловіка, легкоатлета Сергія Спільняка. Пара перебуває в шлюбі від 2019 року, а наприкінці 2024-го вони оголосили, що чекають на народження дитини.

Нагадаємо, нещодавно переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Суббота вдруге стала мамою. Модель вже показала новонароджену донечку.