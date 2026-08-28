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Малиновский получил красную карточку на старте матча квалификации Лиги Европы
Команда украинца потерпела разгромное поражение.
Украинский полузащитник "Трабзонспора" Руслан Малиновский, который этим летом перешел из "Дженоа", получил красную карточку на старте ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Ференцвароша".
Уже на 13-й минуте встречи 33-летний украинец грубо влетел в соперника и был наказан прямой красной карточкой, оставив свою команду в меньшинстве.
Отметим, что для Малиновского это был четвертый матч за "Трабзонспор" в этом сезоне.
Поединок завершился разгромной домашней победой "Ференцвароша" со счетом 4:0. Первую игру в Турции венгерский клуб также выиграл (1:0), так что по сумме двух матчей он триумфовал с общим счетом 5:0 и пробился в основной раунд Лиги Европы.
В свою очередь, турецкий клуб будет выступать на основном этапе Лиги конференций.
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы и Лиги конференций состоится в Монако в пятницу, 28 августа.
Ранее сообщалось, что Сикан забил за "Андерлехт" в третьем подряд матче квалификации Лиги Европы.