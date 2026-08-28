Малиновский получил красную карточку на старте матча квалификации Лиги Европы

Руслан Малиновский / facebook.com/Trabzonspor

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Украинский полузащитник "Трабзонспора" Руслан Малиновский, который этим летом перешел из "Дженоа", получил красную карточку на старте ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Ференцвароша".

Уже на 13-й минуте встречи 33-летний украинец грубо влетел в соперника и был наказан прямой красной карточкой, оставив свою команду в меньшинстве.

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Отметим, что для Малиновского это был четвертый матч за "Трабзонспор" в этом сезоне.

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Поединок завершился разгромной домашней победой "Ференцвароша" со счетом 4:0. Первую игру в Турции венгерский клуб также выиграл (1:0), так что по сумме двух матчей он триумфовал с общим счетом 5:0 и пробился в основной раунд Лиги Европы.

В свою очередь, турецкий клуб будет выступать на основном этапе Лиги конференций.

Жеребьевка основного раунда Лиги Европы и Лиги конференций состоится в Монако в пятницу, 28 августа.

Ранее сообщалось, что Сикан забил за "Андерлехт" в третьем подряд матче квалификации Лиги Европы.

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