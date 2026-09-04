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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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230
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1 хв

У хустці та ретроокулярах: Памела Андерсон у стильному образі з’явилася в аеропорту Венеції

Акторка прибула до італійського міста у монохромному вбранні світлих відтінків.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памелу Андерсон зазнімкували папараці в аеропорту Венеції під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Для подорожі акторка обрала зручний і водночас елегантний монохромний аутфіт у молочно-бежевій гамі. На ній був світлий тренч вільного крою з відкладним коміром, великими ґудзиками та накладними кишенями.

Талію Памела підкреслила поясом, зав’язаним у недбалий вузол. Під верхнім одягом на ній був білий топ і широкі штани-палацо.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Особливим акцентом луку зірки стала бежева хустка з короткою торочкою, яку акторка пов’язала на голову. Цей аксесуар у поєднанні з овальними сонцезахисними окулярами в масивній білій оправі додав образу ретронастрою.

Аутфіт Андерсон завершили світлі туфлі. Вона також везла з собою білу валізу. Акторка традиційно відмовилася від яскравого макіяжу, продемонструвавши свою природну красу.

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