Памела Андерсон в стильному аутфіті з'явилася на модному показі в Нью-Йорку

Памела Андерсон відвідала показ мод Tory Burch на Тижні моди у Нью-Йорку.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

58-річна зірка серіалу «Рятувальники Малібу» тримала в руках одну із чорних шкіряних сумок від цього бренду, яка ідеально поєднувалася з її елегантним комплектом із трикотажного сірого джемпера на ґудзиках та білої спідниці довжини до колін із чорним шкіряним поясом.

Зірка накинула кавове пальто на плечі і була в гостроносих туфлях на підборах. Біляві локони Андерсон розвивалися, і вона була практично без макіяжу на обличчі.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Раніше ми показували, як Памела Андерсон вийшла на публіку у трендовому пальті із вбудованим шарфом. Одягнена зірка була розкішно та тепло, адже одягнулась з голови до ніг у речі Ferragamo з колекції італійського модного будинку осінь-зима 2025 року.

