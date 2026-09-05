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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Цены на бензин и дизельное топливо резко выросли: сколько стоит топливо на АЗС Украины 5 сентября

5 сентября цены на отдельные виды бензина и дизельного топлива выросли сразу на несколько гривен за литр.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Цены на топливо 5 сентября

Цены на топливо 5 сентября / © pixabay.com

Бензин и дизельное топливо на украинских АЗС подорожали. В среднем бензин А-95 в указанных сетях стоит около 83,18 грн за литр, а дизельное топливо — 93,82 грн за литр.

Об этом сообщает издание «Главком».

Как изменились цены на топливо 5 сентября

В большинстве крупных сетей АЗС стоимость топлива за сутки не изменилась. В то же время в сети KLO цены заметно выросли почти на все виды топлива.

Так, бензин А-95 и А-95+ в этой сети подорожал на 3 грн за литр. Цена на А-100 выросла на 3,50 грн, а на А-92 — на 2,30 грн за литр. Дизельное топливо и ДП+ подорожали на 2,50 грн, автогаз — на 1 грн за литр.

Единственное снижение было зафиксировано в сети Socar: там дизельное топливо ДП+ подешевело на 9 копеек за литр.

Цены на топливо в Украине 5 сентября 2026 года

UPG

  • А-95 — 81,90 грн/л

  • А-95+ — 83,90 грн/л

  • ДП — 92,90 грн/л

  • ДП+ — 94,90 грн/л

  • А-100 — 90,90 грн/л

  • А-92 — нет

  • Газ — 43,90 грн/л

OKKO

  • А-95 — 85,90 грн/л

  • А-95+ — 88,90 грн/л

  • ДП — 95,90 грн/л

  • ДП+ — 98,90 грн/л

  • А-100 — 95,90 грн/л

  • А-92 — нет

  • Газ — 44,90 грн/л

WOG

  • А-95 — 85,90 грн/л

  • А-95+ — 88,90 грн/л

  • ДП — 95,90 грн/л

  • ДП+ — 98,90 грн/л

  • А-100 — 95,90 грн/л

  • А-92 — нет

  • Газ — 45,50 грн/л

KLO

  • А-95 — 82,80 грн/л

  • А-95+ — 85,70 грн/л

  • ДП — 95,60 грн/л

  • ДП+ — 98,30 грн/л

  • А-100 — 94,60 грн/л

  • А-92 — 79,90 грн/л

  • Газ — 44,40 грн/л

SOCAR

  • А-95 — 85,90 грн/л

  • А-95+ — 88,90 грн/л

  • ДП — 96,90 грн/л

  • ДП+ — 99,90 грн/л

  • А-100 — 95,90 грн/л

  • А-92 — нет

  • Газ — 44,90 грн/л

«Укрнафта»

  • А-95 — 79,90 грн/л

  • А-95+ — 79,90 грн/л

  • ДП — 89,90 грн/л

  • ДП+ — 91,90 грн/л

  • А-100 — нет

  • А-92 — 77,90 грн/л

  • Газ — 42,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

  • А-95 — 79,99 грн/л

  • А-95+ — нет

  • ДП — 89,99 грн/л

  • ДП+ — нет

  • А-100 — нет

  • А-92 — нет

  • Газ — 41,99 грн/л

Напомним, ранее мы сообщали, что, по прогнозу эксперта, бензин и дизельное топливо в течение примерно двух недель могут подорожать примерно на 5 грн за литр.

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