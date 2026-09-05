Россия ударила по промышленному предприятию в Каменском: первые подробности

Сирена / © ТСН.ua

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В ночь на 5 сентября российские войска нанесли удары по промышленному предприятию в Каменском Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа .

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По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

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Воздушная тревога в области продолжается. Жителей призывают к отбою оставаться в безопасных местах.

Напомним, что ранее Россия атаковала Николаев : дроны попали в "Эпицентр", есть пострадавшие

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