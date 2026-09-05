ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
189
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по промышленному предприятию в Каменском: первые подробности

В Каменском на Днепропетровщине российские войска атаковали промышленное предприятие, информацию о возможных пострадавших в настоящее время уточняют.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сирена

Сирена / © ТСН.ua

В ночь на 5 сентября российские войска нанесли удары по промышленному предприятию в Каменском Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа .

По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Воздушная тревога в области продолжается. Жителей призывают к отбою оставаться в безопасных местах.

Напомним, что ранее Россия атаковала Николаев : дроны попали в "Эпицентр", есть пострадавшие

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie