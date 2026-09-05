- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по промышленному предприятию в Каменском: первые подробности
В Каменском на Днепропетровщине российские войска атаковали промышленное предприятие, информацию о возможных пострадавших в настоящее время уточняют.
В ночь на 5 сентября российские войска нанесли удары по промышленному предприятию в Каменском Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа .
По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Воздушная тревога в области продолжается. Жителей призывают к отбою оставаться в безопасных местах.
Напомним, что ранее Россия атаковала Николаев : дроны попали в "Эпицентр", есть пострадавшие
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: