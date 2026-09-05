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- Украина
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Второй час "режима тишины": Россия продолжила бить по Украине
Уже через несколько часов после сообщений о якобы режиме тишины Россия продолжила атаковать Украину ракетами и дронами.
В ночь на 5 сентября, после сообщений о возможном режиме тишины на фронте, российские атаки на Украину не прекратились.
После ракетного удара по Днепропетровщине мониторинговые каналы зафиксировали новые пуски российских реактивных беспилотников по нескольким направлениям.
По данным мониторов, новые реактивные БПЛА заходили к северу Черниговщины, а также была угроза их движения в направлении Киева и Киевской области. Кроме того, российские дроны атаковали Сумскую и Полтавскую.
Военный обозреватель Богдан Мирошников обратил внимание, что все это происходило уже после появления информации о якобы временном режиме тишины.
В то же время, официальных заявлений о прекращении огня от украинской стороны пока не было. Информацию о соответствующем приказе подразделениям Сил обороны распространила " Украинская правда " со ссылкой на источники. Мол, Силы обороны получили приказ соблюдать режим тишины в период с 5 по 8 сентября.
Напомним, что в Борисполе после вражеской атаки загорелась многоэтажка