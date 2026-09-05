Второй час "режима тишины": Россия продолжила бить по Украине

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 5 сентября, после сообщений о возможном режиме тишины на фронте, российские атаки на Украину не прекратились.

После ракетного удара по Днепропетровщине мониторинговые каналы зафиксировали новые пуски российских реактивных беспилотников по нескольким направлениям.

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По данным мониторов, новые реактивные БПЛА заходили к северу Черниговщины, а также была угроза их движения в направлении Киева и Киевской области. Кроме того, российские дроны атаковали Сумскую и Полтавскую.

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Военный обозреватель Богдан Мирошников обратил внимание, что все это происходило уже после появления информации о якобы временном режиме тишины.

В то же время, официальных заявлений о прекращении огня от украинской стороны пока не было. Информацию о соответствующем приказе подразделениям Сил обороны распространила " Украинская правда " со ссылкой на источники. Мол, Силы обороны получили приказ соблюдать режим тишины в период с 5 по 8 сентября.

Напомним, что в Борисполе после вражеской атаки загорелась многоэтажка

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