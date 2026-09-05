РФ ударила по аэропортам в Киеве и Борисполе: Зеленский сообщил детали

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Этой ночью армия РФ «впервые за долгое время» атаковала украинские аэропорты в Киеве и Борисполе. Эти удары прошли на фоне подготовки возможного визита представителей США в столицу Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Российские удары по двум важным аэропортам глава государства назвал «демонстративными» и «целенаправленными».

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«Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту „Киев“ или в аэропорту „Борисполь“», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, эти шаги Москвы являются «ответом на американскую дипломатию». В то же время Украина, предупредил президент, «скорректирует» операцию по воздушному пространству России.

«На следующей неделе скорректируем нашу операцию по российскому воздушному пространству, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе. С нашей стороны, никаких угроз дипломатии нет и не будет. Украина заинтересована в приближении мира. Россия будет отвечать за то, что она делает», — заявил украинский лидер.

Атака на Жуляны

Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что 6 сентября посланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планировали прилететь в Борисполь после переговоров в Москве. Однако ситуация изменилась после того, как 4 сентября РФ атаковала самолеты в Жулянах. По словам парламентария, этот удар оказал прямое влияние на дальнейшие планы американских представителей.

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Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал возможную связь атаки на самолеты с приездом в Украину американских спецпредставителей. По его словам, Москва не достигает своих целей на поле боя, поэтому идет по пути эскалации и ракетного террора.

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