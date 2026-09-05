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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Атака "Шахедов" на поезд: среди раненых — сотрудница железной дороги и 18-летняя девушка

Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все последствия российского удара и фиксируют обстоятельства атаки

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака «шахидов»

Атака «шахидов» / © ТСН.ua

В субботу, 5 сентября, российская армия атаковала несколькими ударными беспилотниками типа «Шахед» пассажирский поезд, следовавший в Херсон. В результате атаки два человека получили ранения, повреждены два тепловоза.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«В полдень россияне атаковали несколькими беспилотниками типа „Шахед“ пассажирский поезд, следовавший в Херсон. В результате ударов были повреждены два тепловоза», — написал он.

По словам Прокудина, сначала было известно об одной пострадавшей — 55-летней сотруднице железной дороги. Женщину со средней степенью тяжести доставили в больницу.

«Она получила осколочные ранения руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. В настоящее время врачи оказывают ей необходимую помощь», — сообщил начальник Херсонской областной государственной администрации.

Позже в полиции уточнили, что в результате российского удара по поезду в Чернобаевке были ранены два человека.

«В результате нападения были повреждены локомотивы и ранены два человека. С места происшествия были эвакуированы 21 пассажир и бригада поезда», — говорится в сообщении.

В Херсонской областной государственной администрации позже сообщили о состоянии второй пострадавшей. Ею оказалась 18-летняя девушка, которая обратилась к врачам после нападения.

«У 18-летней девушки диагностировали травму ноги. После оказания медицинской помощи ей назначили амбулаторное лечение», — сообщили в ОВА.

Правоохранители в настоящее время выясняют все последствия российского удара и документируют обстоятельства атаки. В полиции подчеркнули, что принимают меры для надлежащей фиксации очередного военного преступления России.

Напомним, что в Херсонской области резко возросло число желающих эвакуироваться не только с прифронтовых территорий, но и из самого областного центра. Это происходит на фоне сообщения об уничтожении российскими террористами Херсонской ТЭЦ, которая обеспечивала централизованное отопление в городе.

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