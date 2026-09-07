«Снимайте клоунские носы»: Билецкий показал Святогорск после заявлений Путина об оккупации города

Андрей Билецкий записал видео в Святогорске

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Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий записал видеообращение непосредственно из центра Святогорска в Донецкой области. Он опроверг заявления Путина о том, что россияне якобы захватили Святогорск.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

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Билецкий записал видео из Святогорска и опроверг оккупацию города россиянами

Кадры, снятые на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры, легко опровергают заявления главы Кремля о якобы переходе города под контроль оккупантов. Военный четко показал: Святогорск удерживают силами Третьего армейского корпуса.

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Свое обращение из самого сердца города, у стен лавры, бригадный генерал Андрей Билецкий адресовал непосредственно вражеской верхушке:

«Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Снимайте свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выглядите дураками. 60-я механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город. Фактически это наша тыловая зона».

В своем видео командир также показал спокойные улицы и обычную повседневную жизнь Святогорска, подтвердив стабильную ситуацию безопасности.

1 сентября Путин публично хвастался якобы захватом еще 14 украинских населенных пунктов, среди которых упоминал Казачью Лопань и Святогорск. Эту же ложную информацию сразу растиражировали и в Министерстве обороны РФ.

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Россияне заявляли о «взятии» Святогорска

Напомним, российские пропагандистские ресурсы заявили о якобы «захвате» Святогорска на севере Донецкой области. В городской военной администрации опровергли эту информацию, подчеркнув, что город остается под контролем Украины, а фейковые видео россиян являются постановочными.

Как сообщил глава Святогорской ГВА Владимир Рыбалкин непосредственно из города, ситуация остается очень сложной из-за близости линии фронта и беспощадных вражеских обстрелов. Несмотря на постоянные атаки, которые угрожают людям и инфраструктуре, местные власти продолжают работать и обеспечивать жизнедеятельность Святогорска.

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