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- Украина
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Россияне заявили о «взятии» важного города на Донетчине: в ОВА раскрыли правду
По данным Донецкой ОВА, ситуация в Святогорске очень сложная: фронт рядом, россияне беспощадно обстреливают город.
Российские пропагандистские ресурсы заявили о «захвате» Святогорска на севере Донецкой области. В ОВА опровергли это, а ролики, распространяемые в российских пабликах, называют постановочными.
Об этом сообщил начальник Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин, находясь в городе.
«Фронт рядом»: что происходит в Святогорске Донецкой области
Он подчеркнул, что Святогорск остается под контролем Украины, но признал, что ситуация в городе очень сложная: фронт рядом, россияне беспощадно обстреливают Святогорск.
Он добавил, что постоянные вражеские атаки создают угрозу для людей и инфраструктуры.
«Несмотря на это, город держится, местные власти продолжают работать и обеспечивать его жизнедеятельность в тех условиях, которые позволяет ситуация с безопасностью», — сказал чиновник.
Ситуация на фронте — последние новости
Напомним, по последней информации от американских аналитиков, российская армия продолжает наступление на нескольких участках фронта. В то же время, украинские военные проводят контратаки и возвращают утраченные территории.
Украинские силы в последнее время продвинулись на севере Харьковской области, восточнее Славянска и в районе Новопавловки. Тем временем вражеская армия продолжала наступательные операции по направлению Константиновка — Дружковка.