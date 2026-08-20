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Мечтал встретиться с Путиным, а увидел смерть: ВСУ ликвидировали героя мему «Плохо, плохо, неважно»
Оккупант был из Алтайского края России. Стал популярным в Сети благодаря эпизоду из шоу «Давай поженимся!». Рассказывал, что мечтал встретиться с главой Кремля Путиным.
Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 50-летнего Владимира, который стал популярным после программы «Давай поженимся!» благодаря фразе «Плохо, плохо, неважно». Успел повоевать всего несколько месяцев.
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
Мужчина был из Алтайского края России. Приобрел популярность в Сети благодаря эпизоду из шоу «Давай поженимся!» 2018 и фразе, которая стала потом мемом: «Плохо. Плохо-плохо, не суть важно. Дела у меня очень плохие». Она прозвучала после того, как его не выбрала участница.
По данным российских каналов, в прошлом году Владимир рассказывал, что мечтает встретиться с Путиным, но до встречи с диктатором РФ он так и не дошел. Его финал закончился буквально словами из своего мема: «Плохо, Плохо».
Ситуация на фронте — последние новости
Напомним, по данным американского Института войны ISW, украинские силы продвинулись на севере Харьковщины и сорвали российскую операцию на Волчанском направлении.
Тем временем российские оккупанты продолжали наступательные действия по нескольким направлениям фронта, но, по информации американских аналитиков, на большинстве участков им не удалось достичь продвижения. В частности, они наступали на севере Сумской области, севере Харьковской области.