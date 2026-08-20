Кому после смерти Хайден Панеттьери достанутся ее многомиллионные наследия: эксперты разъяснили роль Кличко

Хайден Панеттьери / © Associated Press

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После смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, которая ушла из жизни 16 августа, остались ее многомиллионное имущество.

Возникает вопрос, кому достанется имущество усопшей артистки. Издание People пообщалось с экспертами по этому поводу. Достоверно остается неизвестным, оставила ли Хайден Панеттьери завещание или трастовый фонд. Однако именно от этого и зависит, как будет разделено ее имущество.

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В общем, актриса владела недвижимостью, банковскими счетами, а также получала роялти благодаря сериалам «Герои», «Нэшвилл», фильму «Крик» и мемуарам. Выплаты будут поступать и после смерти звезды Голливуда.

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Если Хайден Панеттьери заранее позаботилась о завещании и трастовом фонде, то все ее имущество будет разделено так, как она того желала. При этом от публики эта информация будет скрываться. Однако если этого нет, то наследство будет делиться согласно калифорнийскому законодательству.

По закону прямой наследницей Хайден Панеттьери является ее 11-летняя дочь Кая-Евдокия, полным опекуном которой является отец — украинский боксер Владимир Кличко. Поскольку ребенок несовершеннолетний, то ему будет назначен опекун, который будет распоряжаться имуществом. При этом человек, который будет управлять средствами Каи-Евдокии, обязан каждый год представлять отчет. Так будет продолжаться до совершеннолетия девочки.

Эксперты предполагают, что суд назначит опекуном именно Владимира Кличко, поскольку он отец. Родители Хайден Панеттьери тоже могут претендовать на эту роль и даже подавать соответствующие документы в суд, но юристы считают это маловероятным.

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Актрису нашли без сознания в апартаментах в Гринвилле, где она жила. Незадолго до этого на 911 позвонил мужчина, который и сообщил, что женщина не реагирует на внешние раздражители и находится в состоянии остановки сердца. СМИ обнародовали аудиозапись диспетчерского разговора, и там говорилось, что медики отправляются на место происшествия, чтобы провести спасательные мероприятия для пережившего «передозировку» человека. Кстати, в доме Хайден Панеттьери также обнаружили препарат, который используют для экстренного устранения последствий передозировки опиоидами.

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Впрочем, причина смерти актрисы пока не разглашается. Уже было произведено вскрытие тела Хайден Панеттьери, и судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Кстати, в момент смерти вместе с актрисой находился Брайан Хикерсон, с которым у нее были достаточно сложные отношения. Раньше Хайден страдала от физического насилия с его стороны. Мужчина даже был заключен за избиение звезды Голливуда. Недавно и мама умершей Хайден Панеттьери рассказала правду об избраннике дочери.

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