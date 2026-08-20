Что будет с тарифами на свет, воду и тепло до конца года: нардеп ответил

Тарифы на свет, газ и воду: какие цены изменятся до конца года / © ТСН

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До конца этого года тарифы на электроэнергию пересматривать, скорее всего, не будут.

Об этом заявил народный депутат, глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк в интервью youtube-канала «НАСПРАВДІ MAX».

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«Будут ли деньги на восстановление или не будут, тариф на электроэнергию остается. Его обеспечивают две государственные компании — Энергоатом и Укргидроэнерго. Они несут на себе эту финансовую нагрузку», — сказал нардеп.

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Нагорняк отметил, что пока все остается неизменно, но, скорее всего, в следующем году правительство будет пересматривать цены на электрическую энергию.

«Потому что от нас партнеры в том числе, и мы видели заявления МВФ, что они тоже нам постоянно напоминают, говорят: „Вы же не забывайте, потому что мы же вам хотим дать деньги, а вы здесь субсидируете всех-всех“, — отметил он.

Что касается тарифа на теплоснабжение, природный газ и водоподогрев — эти три категории защищены мораторием на поднятие стоимости до конца военного состояния, напомнил нардеп.

По его словам, единственный тариф, который сегодня меняют городские советы, — это тариф на холодное водоснабжение и водоотвод.

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Раньше мы писали, что во Львове резко повысили тарифы на воду.

Также мы писали, как снизить платежки за воду.

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