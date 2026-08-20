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Что будет с тарифами на свет, воду и тепло до конца года: нардеп ответил
Тарифы на электроэнергию в Украине останутся неизменными как минимум до конца этого года, однако уже со следующего года правительство, вероятно, будет вынуждено их пересмотреть.
До конца этого года тарифы на электроэнергию пересматривать, скорее всего, не будут.
Об этом заявил народный депутат, глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк в интервью youtube-канала «НАСПРАВДІ MAX».
«Будут ли деньги на восстановление или не будут, тариф на электроэнергию остается. Его обеспечивают две государственные компании — Энергоатом и Укргидроэнерго. Они несут на себе эту финансовую нагрузку», — сказал нардеп.
Нагорняк отметил, что пока все остается неизменно, но, скорее всего, в следующем году правительство будет пересматривать цены на электрическую энергию.
«Потому что от нас партнеры в том числе, и мы видели заявления МВФ, что они тоже нам постоянно напоминают, говорят: „Вы же не забывайте, потому что мы же вам хотим дать деньги, а вы здесь субсидируете всех-всех“, — отметил он.
Что касается тарифа на теплоснабжение, природный газ и водоподогрев — эти три категории защищены мораторием на поднятие стоимости до конца военного состояния, напомнил нардеп.
По его словам, единственный тариф, который сегодня меняют городские советы, — это тариф на холодное водоснабжение и водоотвод.
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