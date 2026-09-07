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Категория
Проспорт
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Ливерпуль — Атлетико: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 9 сентября на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Ливерпуль" — "Атлетико"

"Ливерпуль" — "Атлетико" / © Associated Press

В среду, 9 сентября, "Ливерпуль" примет мадридский "Атлетико" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне мерсисайдцы вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив будущему победителю турнира ПСЖ с общим счетом 0:4 по сумме двух матчей. "Матрацники" дошли до полуфинала самого престижного еврокубка, где уступили лондонскому "Арсеналу" с общим счетом 1:2 по итогам двух встреч.

Прогноз букмекеров на матч Ливерпуль — Атлетико

Фаворитом матча букмекеры считают "Ливерпуль". На победу подопечных Андони Ираолы можно поставить с коэффициентом 1,66. Ничья — 4,20. Выигрыш команды Диего Симеоне — 4,75.

В чемпионате Англии мерсисайдский клуб сейчас занимает шестое место, имея 5 очков после трех туров — в последнем матче "Ливерпуль" обыграл "Ипсвич" (2:0).

"Атлетико" находится на шестой позиции в чемпионате Испании, набрав 7 очков за четыре тура — в последнем поединке мадридцы разгромно проиграли "Атлетику" Бильбао (0:3).

Ранее сообщалось, что украинская бригада арбитров будет судить матч ПСЖ в Лиге чемпионов.

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