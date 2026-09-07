Вратарь и сын легендарного футболиста оформил дубль в матче чемпионата Нидерландов

Рональд Куман-младший / facebook.com/Telstar1963NV

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Вратарь нидерландского клуба "Телстар" Рональд Куман-младший оформил дубль в матче пятого тура чемпионата Нидерландов против "Камбюра".

Оба мяча 31-летний вратарь забил с пенальти, отличившись на 63-й и 90+11-й минутах поединка.

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До этих голов "Телстар" уступал со счетом 0:2, играя почти весь матч в меньшинстве. Два точных удара голкипера с 11-метровой отметки принесли его команде ничью — 2:2.

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Куман-младший стал первым вратарем в истории элитного нидерландского дивизиона, который забил два гола в одном матче.

Для него это второй и третий голы в карьере. До этого он отличился с пенальти 17 мая 2026 года в матче против "Волендама" (1:2).

Куман-младший является сыном легендарного нидерландского футболиста и тренера Рональда Кумана, который играл за "Гронинген", "Аякс", ПСВ, "Барселону" и "Фейеноорд", а также возглавлял ряд европейских клубов и сборную Нидерландов.

Сейчас "Телстар" занимает 13-е место в турнирной таблице Эредивизи, имея 4 очка после четырех сыгранных матчей. "Камбюр" с одним баллом находится на последней строчке.

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Ранее сообщалось, что Цыганков дебютировал за "Аякс" в матче чемпионата Нидерландов.

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