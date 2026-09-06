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"Эвертон" с Миколенко благодаря суперголу на последних секундах избежал поражения от "Манчестер Юнайтед"
Украинец провел на поле весь поединок.
"Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, дома сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Хилл Дикинсон" в Ливерпуле завершился со счетом 2:2.
Первый тайм завершился без забитых голов. Сразу после перерыва "красные дьяволы" вышли вперед — на 46-й минуте отличился Брайан Мбемо.
На 83-й минуте "ириски" отыгрались усилиями Тайрика Джорджа, но уже через пять минут Беньямин Шешко точным ударом головой снова вывел гостей вперед.
И все же на последней минуте компенсированного времени "Эвертон" вырвал ничью благодаря невероятному дальнему удару Энзли Мэйтленд-Найлза.
Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.
Обзор матча "Эвертон" — "Манчестер Юнайтед"
После этого поединка "Эвертон" (5 очков) занимает восьмое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (4 балла) располагается на 11-й позиции.
В следующем туре АПЛ команда Миколенко 12 сентября на выезде сыграет с "Тоттенхэмом", за который накануне дебютировал украинский вингер Михаил Мудрик. Подопечные Майкла Каррика 13 сентября дома сразятся с "Манчестер Сити".
Перед этим МЮ 10 сентября примет азербайджанский "Сабах" в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что тренер "Тоттенхэма" оценил дебют Мудрика за клуб.