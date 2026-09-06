"Эвертон" с Миколенко благодаря суперголу на последних секундах избежал поражения от "Манчестер Юнайтед"

Виталий Миколенко / © Associated Press

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"Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, дома сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Хилл Дикинсон" в Ливерпуле завершился со счетом 2:2.

Первый тайм завершился без забитых голов. Сразу после перерыва "красные дьяволы" вышли вперед — на 46-й минуте отличился Брайан Мбемо.

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На 83-й минуте "ириски" отыгрались усилиями Тайрика Джорджа, но уже через пять минут Беньямин Шешко точным ударом головой снова вывел гостей вперед.

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И все же на последней минуте компенсированного времени "Эвертон" вырвал ничью благодаря невероятному дальнему удару Энзли Мэйтленд-Найлза.

Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Эвертон" — "Манчестер Юнайтед"

После этого поединка "Эвертон" (5 очков) занимает восьмое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (4 балла) располагается на 11-й позиции.

В следующем туре АПЛ команда Миколенко 12 сентября на выезде сыграет с "Тоттенхэмом", за который накануне дебютировал украинский вингер Михаил Мудрик. Подопечные Майкла Каррика 13 сентября дома сразятся с "Манчестер Сити".

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Перед этим МЮ 10 сентября примет азербайджанский "Сабах" в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что тренер "Тоттенхэма" оценил дебют Мудрика за клуб.

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