"Сработали лучше Patriot": Зеленский поблагодарил Уиткоффа и Кушнера

Владимир Зеленский со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером / © скриншот с видео

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Во время совместной пресс-конференции с американскими гостями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером президент Украины Владимир Зеленский отметил особый эффект от их приезда.

Глава государства с юмором и благодарностью обратился к иностранным представителям, отметив, что сам факт их пребывания в стране положительно повлиял на ситуацию.

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«Вы сегодня сработали лучше, чем системы Patriot. Прилетайте чаще, у наших людей будет возможность немного пожить», — отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что такие визиты важны не только с политической точки зрения, но и предоставляют украинцам временную передышку от интенсивных вражеских обстрелов.

Напомним, 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву. Переговоры Путина с Виткоффом и Кушнером начались в Москве вечером в субботу и продолжались более трех часов. По их завершению кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.

В воскресенье, 6 сентября, спецпредставители Трампа прибыли в Киев. В Украину они ехали поездом. Россияне не дали гостям прилететь самолетами, хотя аэропорты в Украине были готовы, отметил президент Владимир Зеленский.

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