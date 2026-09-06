«Последние дни – ужас»: Зеленский заявил о новой тактике России и планах А и Б от Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в последние дни существенно усилила воздушные атаки по Украине. По его словам, Киев будет отвечать на удары, однако главным приоритетом остается дипломатический путь снижения эскалации.

Об этом он сказал во время пресс-конференции со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, передает корреспондент ТСН.

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«Последние дни – это ужас, происходящий в небе прежде всего. Путин делает это перед своими выборами. Он увеличивает удары. Удары – с утра до ночи. Это новая стратегия. Мы будем отвечать. И отвечаем, пока не закончится террор, не закончится война», — заявил президент.

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В то же время Зеленский рассказал о подготовке Украины к дальнейшим российским атакам. По его словам, десятки украинских компаний уже работают над средствами для массового перехвата реактивных дронов.

Президент отметил, что в общей сложности речь идет примерно о 67 компаниях, а пять из них уже продемонстрировали конкретный результат. Следующей задачей должно стать масштабирование производства таких систем. Это направление Зеленский назвал "планом Б".

"План А - максимально ускорить дипломатические возможности, чтобы уменьшить эскалацию", - сказал он.

Отдельно Зеленский отметил необходимость дальнейшей поддержки со стороны США и европейских партнеров. По его словам, если война будет продолжаться зимой, Украина рассчитывает на дополнительную помощь, в частности, в сфере противовоздушной обороны и энергетики.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет наносить воздушные удары в течение времени, необходимого для безопасного прибытия американских представителей в Москву и проведения там переговоров.

В ответ российский диктатор Владимир Путин отдал указание с полуночи не наносить удары по Киеву в течение трех суток.

Однако, несмотря на заявления кремлевского диктатора о якобы «соблюдении режима тишины», в результате вражеской атаки на Киевщину погибли гражданские жители и повреждена инфраструктура.

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