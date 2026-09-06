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Что будет с украинским Донбассом: главный вопрос на переговорах представителей Трампа — FT
Вопрос о возможных территориальных уступках остается одним из самых сложных препятствий на пути к достижению соглашения о прекращении войны.
Будущее территорий Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Украины, стало центральным вопросом переговоров американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в ходе их контактов с представителями Украины и России.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров.
По информации издания, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву и Киев с небольшим количеством новых предложений. Вместе с тем главной целью их дипломатической миссии было возвращение к прежним идеям о завершении войны и попытка сократить разногласия между Киевом и Москвой.
Как отмечает Financial Times, ключевой проблемой остается судьба той части Донбасса, которая по-прежнему находится под контролем Украины. Россия считает эти территории своими, однако, несмотря на многолетние боевые действия, так и не смогла установить над ними полный контроль.
По данным источников издания, именно вопрос о будущем этих территорий был одним из центральных во время переговоров американских представителей.
Речь идет о восточном регионе Украины, примерно 75% которого в настоящее время контролирует Россия. В то же время остальная часть территории остается под контролем Украины и имеет принципиальное значение для Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не согласится добровольно передать России свои территории. Поэтому вопрос о возможных территориальных уступках остается одним из самых сложных препятствий на пути к достижению соглашения о прекращении войны.
Война может продолжаться до зимы и далее
Отдельной темой воскресных переговоров, по словам людей, знакомых с их ходом, стало осознание того, что завершение войны в ближайшие месяцы представляется маловероятным.
Собеседники Financial Times отметили, что в ходе обсуждений сложилось общее понимание: война вряд ли закончится до наступления зимы.
В то же время, по данным источников издания, американские представители сообщили Владимиру Зеленскому и его команде, что, по их мнению, возможность добиться определенного прогресса до зимы все еще сохраняется.
На этом фоне Уиткофф и Кушнер также обсудили способы оказания помощи Украине в преодолении ожидаемого сложного зимнего периода. Особую обеспокоенность вызывают российские удары по критически важной инфраструктуре, которые могут усилиться в преддверии холодов.
Переговоры представителей Трампа в Москве и Киеве — что известно
Напомним, что специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме эти переговоры охарактеризовали как достаточно «содержательные». Там также сообщили, что в ближайшие недели планируется объявить о дальнейшем развитии переговорного процесса с участием США, России и Украины.
В воскресенье, 6 сентября, Стив Виткофф и Джаред Кушнер выступили с первыми заявлениями по итогам переговоров о прекращении войны России против Украины. Уиткофф назвал встречу содержательной и важной, а Кушнер подчеркнул необходимость не просто остановить боевые действия, а создать условия для долгосрочного мира.