"Манчестер Юнайтед" в первом матче с новым тренером обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" / © Associated Press

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 2:0 .

Оба гола "красные дьяволы" забили во втором тайме. На 65-й минуте счет в манкунианском дерби открыл Бриан Мбемо, а на 76-й минуте преимущество хозяев поля удвоил Патрик Доргу.

Отметим, что это был первый матч Майкла Каррика на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Он заменил у руля клуба Рубена Аморима.

Ранее Каррик уже работал исполняющим обязанности главного тренера МЮ в 2021 году, тогда команда под его руководством победила "Арсенал" (3:2) и "Вильярреал" (2:0), а также сыграла вничью с "Челси" (1:1).

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

После этой победы Манчестер Юнайтед (35 очков) поднялся на четвертое место в АПЛ. "Манчестер Сити" (43 балла) остался на второй позиции и на 6 пунктов отстает от лидера "Арсенала", который имеет матч в запасе.

В следующем туре подопечные Каррика 25 января на выезде сыграют с "Арсеналом", а команда Хосепа Гвардиолы днем ранее примет "Вулверхэмптон".

Ранее сообщалось, что "Арсенал" одолел "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.