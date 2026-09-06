"Арсенал" совершил камбэк и победил "Челси" в центральном матче тура АПЛ

"Арсенал" — "Челси" / © Associated Press

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"Арсенал" на своем поле обыграл "Челси" в центральном матче третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:1.

Уже на 2-й минуте встречи "синие" открыли счет — забил Морган Роджерс.

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На 12-й минуте "канониры" могли отыграться, но гол Риккардо Калафиори был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за офсайда.

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И все же на 25-й минуте "Арсенал" сравнял счет благодаря точному удару Кая Хаверца.

Во втором тайме подопечные Микеля Артеты забили победный гол — его автором на 50-й минуте стал Мартин Эдегор.

Обзор матча "Арсенал" — "Челси"

Для "Арсенала" это третья победа подряд на старте нового сезона АПЛ. "Пушкари" (9 очков) догнали "Манчестер Сити" (9 баллов) на вершине турнирной таблицы. "Челси" впервые в сезоне потерял очки и с 6 пунктами занимает четвертую позицию.

В следующем туре АПЛ "канониры" на выезде сразятся с "Сандерлендом", а подопечные Хаби Алонсо примут "Халл Сити". Оба матча состоятся 12 сентября.

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Перед этим "Арсенал" 9 сентября дома сыграет с "Наполи" в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов, а "Челси" в тот же день примет "Лидс" в поединке третьего раунда Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что Мудрик дебютировал за "Тоттенхэм" в матче АПЛ.

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