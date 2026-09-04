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"Арсенал" за рекордную сумму продал свою звезду в Саудовскую Аравию
Габриэл Мартинелли продолжит карьеру в "Аль-Хиляле".
Полузащитник Габриэл Мартинелли перешел из лондонского "Арсенала" в "Аль-Хиляль".
Об этом сообщается на официальном сайте "канониров".
По информации The Athletic, сумма трансфера 25-летнего бразильца составила 70 миллионов евро. Это рекордная продажа в истории лондонского клуба.
До этого самым дорогим "выходящим" трансфером "Арсенала" был переход Алекса Окслейда-Чемберлена в "Ливерпуль" за 38 миллионов евро летом 2017 года.
Контракт Мартинелли с "Аль-Хилялем" рассчитан на четыре года — до лета 2030-го. Он будет выступать за саудовский клуб под 7-м номером.
Мартинелли выступал за Арсенал с 2019 года, когда перешел к лондонцам из бразильского клуба "Итуано". Он провел за "пушкарей" 278 матчей, в которых забил 62 гола и отдал 38 результативных передач.
Вместе с "Арсеналом" бразилец выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.
В прошлом сезоне Мартинелли забил 11 голов и отдал 7 передач в 53 матчах за "канониров" во всех турнирах.
Также на его счету 27 матчей за сборную Бразилии, в которых он отличился 5 голами.
Ранее сообщалось, что "Барселона" объявила о подписании форварда "Арсенала".