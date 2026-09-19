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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1686
Время на прочтение
1 мин

Новые скандальные заявления Трампа и подписание санкционного закона Грэма: главные новости ночи 19 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 сентября 2026 года:

  • Трамп подписал закон Грэма против РФ: под ударом - покупатели российской нефти Читать дальше –>

  • Зеленский отреагировал на закон Грэмма: призвал как можно быстрее запустить санкции против РФ Читать далее –>

  • Трамп признал, что Россия уже атакует союзников Украины в Европе: вспомнил Польшу Читать далее –>

  • После скандала со "свадебным подарком" олигарха из РФ Трамп заявил, что сын вернул деньги Читать далее –>

  • Трамп объявил "бессрочное" соглашение по Гренландии: Дания уточнила, что будет дальше Читать далее –>

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