Новые скандальные заявления Трампа и подписание санкционного закона Грэма: главные новости ночи 19 сентября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 сентября 2026 года:

Трамп подписал закон Грэма против РФ: под ударом - покупатели российской нефти Читать дальше –>

Зеленский отреагировал на закон Грэмма: призвал как можно быстрее запустить санкции против РФ Читать далее –>

Трамп признал, что Россия уже атакует союзников Украины в Европе: вспомнил Польшу Читать далее –>

После скандала со "свадебным подарком" олигарха из РФ Трамп заявил, что сын вернул деньги Читать далее –>