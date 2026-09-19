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Новые скандальные заявления Трампа и подписание санкционного закона Грэма: главные новости ночи 19 сентября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 сентября 2026 года:
Трамп подписал закон Грэма против РФ: под ударом - покупатели российской нефти Читать дальше –>
Зеленский отреагировал на закон Грэмма: призвал как можно быстрее запустить санкции против РФ Читать далее –>
Трамп признал, что Россия уже атакует союзников Украины в Европе: вспомнил Польшу Читать далее –>
После скандала со "свадебным подарком" олигарха из РФ Трамп заявил, что сын вернул деньги Читать далее –>
Трамп объявил "бессрочное" соглашение по Гренландии: Дания уточнила, что будет дальше Читать далее –>
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