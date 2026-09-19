Граница двух государств делит библиотеку пополам: где находится это уникальное здание

Внутри здания, расположенного на границе двух государств / © De Telegraaf

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Международные границы служат рубежом контрастов, где условная линия с географической карты обретает вполне реальное и многогранное физическое воплощение.

Вдоль границы между США и Канадой она часто представляет собой невысокий забор или просеку среди деревьев, проходящую по траектории границы, об этом пишет CLUI.

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Когда автомобильные дороги упираются в границу при отсутствии естественных преград, таких как реки, их обычно перекрывают земляными насыпями, заборами, столбиками или густыми зелеными насаждениями. Если же трасса пересекает границу, по обе стороны от линии обязательно обустраивают погранично-таможенные пункты пропуска.

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Совершенно иная ситуация сложилась в населенных пунктах Дерби-Лайн в Вермонте и Стенстед в Квебеке, где линия разграничения проходит непосредственно через городскую застройку. Она пересекает сеть улиц и даже жилые дома, образуя уникальное международное пространство со своими специфическими правилами повседневной жизни.

Что делать, если вы пересекли границу

В городе Дерби-Лайн/Стенстед две улицы пересекают границу без каких-либо пограничных постов. Формально каждый, кто пересекает эту границу, должен немедленно направиться к инспекционному пункту страны въезда для регистрации.

Из-за этих бюрократических требований движение по свободным от препятствий улицам Мейпл-стрит/Ру-Болл и Пелоу-Гилл/Ру-Ли практически отсутствует — большинство выбирает Мейн-стрит/Ру-Дуфферрин, где таможенные контрольно-пропускные пункты оборудованы непосредственно для автотранспорта.

Это правило касается и пешеходов: чтобы просто зайти в гости к соседу напротив, приходится сначала обращаться к пограничникам, чтобы не нарушить закон. Даже обычная игра в мяч на Мэйпл-стрит превратилась бы в сложную международную процедуру, ведь после каждого удачного броска игроку пришлось бы бежать на таможню, чтобы задекларировать «импортированный» мяч.

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Совершенно другие правила действуют внутри зданий, которые граница делит пополам. Жители здешнего многоквартирного дома могут свободно перемещаться между комнатами, не сообщая об этом пограничникам. Сообщать о въезде нужно только тогда, когда человек выходит из дома со стороны другого государства, отличного от того, через которое он вошел внутрь. В результате интерьер такого здания становится своеобразной международной зоной — особой нейтральной территорией прямо на линии разграничения.

Самое выдающееся здание, расположенное на границе двух государств

Самым известным сооружением, расположенным непосредственно на линии разграничения, является Бесплатная библиотека и оперный театр Гаскелла, построенные в 1901 году как символ дружбы двух народов. Хотя центральные входы в здание находятся на территории США, внутри помещений можно передвигаться совершенно беспрепятственно.

Впрочем, такое уникальное расположение создает немало юридических и бытовых сложностей. Во время последней реконструкции согласование строительных, противопожарных и исторических норм обеих стран длилось целых три года. Для обустройства туалетов, которые граница пересекает по диагонали, пришлось привлекать сантехников с обеих сторон, чтобы работы соответствовали стандартам и США, и Канады.

К тому же пожарный выход из театра оказался на территории Канады, поэтому американские инспекторы были вынуждены утверждать объект, находящийся за пределами их юрисдикции. В случае опасности эвакуированным пришлось бы сразу направляться к пограничному пункту для регистрации.

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Четкая черная полоса, проходящая по полу читального зала и театра, — это не просто туристическая достопримечательность. Она имеет практическое значение, ведь определяет, какое именно имущество и элементы интерьера покрываются канадским страховым полисом, а какое — американским.

Внутри Бесплатной библиотеки / © De Telegraaf

Внутри Бесплатной библиотеки / © De Telegraaf

Оперный театр Гаскелла / © De Telegraaf

Ранее ТСН.ua рассказывал, как выглядит самый узкий дом в мире.

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