Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо соблюдать осторожность

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Необходимо соблюдать осторожность во всех отношениях — от общения с малознакомыми людьми до перехода улицы — даже в предназначенном для этого месте.

Сегодня, 19 сентября, соблюдать максимальную осторожность необходимо всем знакам Зодиака, но трем из них даже по пешеходному переходу необходимо продвигаться с оглядкой.

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Овен

Овнам, известным вспыльчивостью, не стоит садиться за руль: обстановка на дорогах может быть нервной, а реакция на разные ситуации самих представителей знака — непредсказуемой. Но самое важное, что те, с кем они столкнутся, может дать им серьезный — а иногда и опасный — отпор.

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Дева

Девам, которым трудно бывает смириться со справедливостью чужих доводов, не стоит ввязываться в дискуссии, споры и, как следствие, ссоры и конфликты. Однако велика вероятность того, что их будут упорно втягивать в противостояние, из которых они могут выйти с большими потерями.

Козерог

Козерогов в этот день может подвести упрямство, к которому они склонны чаще, чем нужно для успеха в жизни и работе. Вот и сегодня, осознав, что их профессиональный проект движется совсем не в том направлении, они — из чистого упрямства — будут стоять на своем. И -проиграют

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