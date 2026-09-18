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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина открывает новый пункт пропуска: где заработает и кто сможет им воспользоваться

Украина откроет круглосуточный КПП на границе с Румынией. Через него будут осуществлять пропуск пассажирских транспортных средств максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Пункт пропуска.

Пункт пропуска.

Правительство Украины распорядилось открыть новый автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией в Закарпатской области «Белая Церковь — Сигету-Мармацией».

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 17 сентября.

Согласно документу, КПП будет работать с использованием временной инфраструктуры. Через него будут осуществлять пропуск пассажирских транспортных средств максимальной разрешенной массой до 3,5 тонны. Пункт пропуска будет иметь постоянный режим работы и будет работать круглосуточно.

До завершения строительства основной инфраструктуры КПП будет работать в рамках объекта «Строительство международного пункта пропуска на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацией (Румыния) с подъездными путями к автодорожному пограничному мосту в Закарпатской области».

Государственная пограничная служба и Государственная таможенная служба поручили обеспечить работу соответствующих подразделений в новом пункте пропуска.

Напомним, Польша усиливает защиту пунктов пропуска и приграничной инфраструктуры на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Будут обустроены дополнительные наблюдательные и охранные посты. Речь идет, в частности, о районах пунктов пропуска Дорогуск, Медика и Корчова.

Бригадный генерал Пограничной службы Польши Виолета Горжковская заявила, что Варшава усиливает границу с Украиной. Более 100 км границы оборудуют новой электронной системой защиты. Она будет включать средства мониторинга и датчики движения и дополнять существующие физические заграждения.

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