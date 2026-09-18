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Рецепт кремовой пасты с карамелизированным луком
Карамелизованный лук, сливки и пармезан — всё, что нужно для идеальной пасты на уютный ужин.
На странице Iram’s Food Story рассказали о рецепте пасты с карамелизированным луком — простого, но удивительно ароматного блюда с бархатистым сливочным соусом. Главный секрет приготовления — делать всё без спешки и уделить особое внимание именно луку, ведь его медленное обжаривание придаёт пасте насыщенный золотистый цвет и сладковатый вкус.
Ингредиенты
- сливочное масло
- 2 ст. л.
- масло
- 2 ст. л.
- большой желтый лук
- 2 шт.
- чеснок
- 6 зубчиков
- соль
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- масло чили
- 1 ст. л.
- жирные сливки
- 1 стакан
- соевый соус
- 1 ч. л.
- куриный бульон
- ¼ стакана
- чёрный перец
- ½ ч. л.
- свежая петрушка
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- лимонный сок
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- вода из-под пасты
- ½ стакана
- тертый пармезан
- ½ стакана
- паста
- 230–280 г
Приготовление
Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente.
Прежде чем слить воду, отложите примерно полстакана, она еще понадобится для соуса.
В большой сковороде на среднем огне разогрейте сливочное масло с растительным маслом.
Добавьте тонко нарезанный лук и щепотку соли.
Обжаривайте его 20–25 минут, время от времени помешивая, пока он не приобретёт насыщенный золотистый цвет.
Добавьте измельченный чеснок и готовьте ещё минуту.
Затем влейте масло с чили.
Добавьте куриный бульон и хорошо перемешайте, соскребите с дна сковороды ароматные поджаренные кусочки.
Влейте сливки, добавьте соевый соус и черный перец.
Дайте соусу тихо покипеть 3–4 мин, чтобы он немного загустел.
Переложите готовую пасту в соус и хорошо перемешайте. Если он получился слишком густым, добавьте немного воды, в которой варилась паста.
Затем добавьте пармезан и перемешивайте, пока сыр не расплавится, а соус не станет кремообразным.
В завершение добавьте несколько капель лимонного сока и свежую петрушку.
При необходимости добавьте соль по вкусу.
Подавайте пасту сразу, обильно посыпав пармезаном и петрушкой. Слановатый карамелизованный лук, сливочный соус, пикантный чили и легкая кислинка лимона делают это блюдо именно той домашней классикой, которую хочется готовить снова и снова.