Рецепт кремовой пасты с карамелизированным луком

Кремовая паста с карамелизированным луком tiktok.com/@iramsfoodstory

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На странице Iram’s Food Story рассказали о рецепте пасты с карамелизированным луком — простого, но удивительно ароматного блюда с бархатистым сливочным соусом. Главный секрет приготовления — делать всё без спешки и уделить особое внимание именно луку, ведь его медленное обжаривание придаёт пасте насыщенный золотистый цвет и сладковатый вкус.

Кремовая паста с карамелизированным луком tiktok.com/@iramsfoodstory

Ингредиенты сливочное масло 2 ст. л. масло 2 ст. л. большой желтый лук 2 шт. чеснок 6 зубчиков соль масло чили 1 ст. л. жирные сливки 1 стакан соевый соус 1 ч. л. куриный бульон ¼ стакана чёрный перец ½ ч. л. свежая петрушка лимонный сок вода из-под пасты ½ стакана тертый пармезан ½ стакана паста 230–280 г

Приготовление

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente. Прежде чем слить воду, отложите примерно полстакана, она еще понадобится для соуса. В большой сковороде на среднем огне разогрейте сливочное масло с растительным маслом. Добавьте тонко нарезанный лук и щепотку соли. Обжаривайте его 20–25 минут, время от времени помешивая, пока он не приобретёт насыщенный золотистый цвет. Добавьте измельченный чеснок и готовьте ещё минуту. Затем влейте масло с чили. Добавьте куриный бульон и хорошо перемешайте, соскребите с дна сковороды ароматные поджаренные кусочки. Влейте сливки, добавьте соевый соус и черный перец. Дайте соусу тихо покипеть 3–4 мин, чтобы он немного загустел. Переложите готовую пасту в соус и хорошо перемешайте. Если он получился слишком густым, добавьте немного воды, в которой варилась паста. Затем добавьте пармезан и перемешивайте, пока сыр не расплавится, а соус не станет кремообразным. В завершение добавьте несколько капель лимонного сока и свежую петрушку. При необходимости добавьте соль по вкусу.

Подавайте пасту сразу, обильно посыпав пармезаном и петрушкой. Слановатый карамелизованный лук, сливочный соус, пикантный чили и легкая кислинка лимона делают это блюдо именно той домашней классикой, которую хочется готовить снова и снова.

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