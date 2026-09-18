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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
35
Время на прочтение
2 мин

Рецепт кремовой пасты с карамелизированным луком

Карамелизованный лук, сливки и пармезан — всё, что нужно для идеальной пасты на уютный ужин.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
215 ккал
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Кремовая паста с карамелизированным луком tiktok.com/@iramsfoodstory

Кремовая паста с карамелизированным луком tiktok.com/@iramsfoodstory

На странице Iram’s Food Story рассказали о рецепте пасты с карамелизированным луком — простого, но удивительно ароматного блюда с бархатистым сливочным соусом. Главный секрет приготовления — делать всё без спешки и уделить особое внимание именно луку, ведь его медленное обжаривание придаёт пасте насыщенный золотистый цвет и сладковатый вкус.

Кремовая паста с карамелизированным луком tiktok.com/@iramsfoodstory

Кремовая паста с карамелизированным луком tiktok.com/@iramsfoodstory

Ингредиенты

сливочное масло
2 ст. л.
масло
2 ст. л.
большой желтый лук
2 шт.
чеснок
6 зубчиков
соль
масло чили
1 ст. л.
жирные сливки
1 стакан
соевый соус
1 ч. л.
куриный бульон
¼ стакана
чёрный перец
½ ч. л.
свежая петрушка
лимонный сок
вода из-под пасты
½ стакана
тертый пармезан
½ стакана
паста
230–280 г

Приготовление

  1. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente.

  2. Прежде чем слить воду, отложите примерно полстакана, она еще понадобится для соуса.

  3. В большой сковороде на среднем огне разогрейте сливочное масло с растительным маслом.

  4. Добавьте тонко нарезанный лук и щепотку соли.

  5. Обжаривайте его 20–25 минут, время от времени помешивая, пока он не приобретёт насыщенный золотистый цвет.

  6. Добавьте измельченный чеснок и готовьте ещё минуту.

  7. Затем влейте масло с чили.

  8. Добавьте куриный бульон и хорошо перемешайте, соскребите с дна сковороды ароматные поджаренные кусочки.

  9. Влейте сливки, добавьте соевый соус и черный перец.

  10. Дайте соусу тихо покипеть 3–4 мин, чтобы он немного загустел.

  11. Переложите готовую пасту в соус и хорошо перемешайте. Если он получился слишком густым, добавьте немного воды, в которой варилась паста.

  12. Затем добавьте пармезан и перемешивайте, пока сыр не расплавится, а соус не станет кремообразным.

  13. В завершение добавьте несколько капель лимонного сока и свежую петрушку.

  14. При необходимости добавьте соль по вкусу.

Подавайте пасту сразу, обильно посыпав пармезаном и петрушкой. Слановатый карамелизованный лук, сливочный соус, пикантный чили и легкая кислинка лимона делают это блюдо именно той домашней классикой, которую хочется готовить снова и снова.

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