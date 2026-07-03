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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
62
Время на прочтение
2 мин

Паста из кабачков: рецепт интересного блюда без макарон

Когда хочется чего-то сытного, но в то же время легкого, на помощь приходят сезонные овощи. Паста из кабачка — простая и питательная альтернатива классическим макаронам, которая готовится менее чем за полчаса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Комментарии
Паста из кабачков tiktok.com/@mil_alexx_pp

Паста из кабачков tiktok.com/@mil_alexx_pp

Лето — лучшее время, чтобы включить в ежедневное меню больше овощей. Кабачок давно стал одним из главных сезонных продуктов, ведь он прекрасно сочетается с мясом, сыром и сливочными соусами. Если нарезать его тонкими полосками, он легко заменит традиционную пасту и сделает блюдо менее калорийным, но не менее аппетитным.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, пригодится для обеда, ужина или даже сытного перекуса. Для него не нужны сложные ингредиенты, а весь процесс приготовления занимает около 25 минут.

Паста из кабачков tiktok.com/@mil_alexx_pp

Паста из кабачков tiktok.com/@mil_alexx_pp

Ингредиенты

куриное филе
250 г
кабачок
450 г
помидоры
150 г
сметана жирностью 15 %
100 г
масла
1 ч. л.
соль
чёрный перец
паприка
сушеный чеснок
тёртый сыр
примерно 30 г
Паста из кабачков tiktok.com/@mil_alexx_pp

Паста из кабачков tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, приправьте солью и перцем и обжарьте на чайной ложке масла примерно по 3 минуты с каждой стороны.

  2. Кабачок нарежьте тонкими длинными полосками, чтобы они напоминали спагетти.

  3. Добавьте его к курице вместе с нарезанными помидорами, перемешайте и тушите под крышкой около 6 минут.

  4. После этого влейте сметану, добавьте сушеный чеснок и паприку, ещё раз хорошо перемешайте и готовьте ещё 5–7 минут, пока соус не станет нежным и равномерно не обволочет все ингредиенты.

  5. Перед подачей блюдо рекомендуется посыпать тёртым сыром, он придаст приятную сливочную нотку и сделает вкус ещё насыщеннее.

Простые рецепты часто становятся самыми любимыми, особенно когда в них сочетаются сезонные продукты, быстрое приготовление и сбалансированный состав. Паста из кабачка — именно такая: легкая, ароматная, питательная и универсальная.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
62
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