Паста из кабачков: рецепт интересного блюда без макарон

Паста из кабачков tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Лето — лучшее время, чтобы включить в ежедневное меню больше овощей. Кабачок давно стал одним из главных сезонных продуктов, ведь он прекрасно сочетается с мясом, сыром и сливочными соусами. Если нарезать его тонкими полосками, он легко заменит традиционную пасту и сделает блюдо менее калорийным, но не менее аппетитным.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp , пригодится для обеда, ужина или даже сытного перекуса. Для него не нужны сложные ингредиенты, а весь процесс приготовления занимает около 25 минут.

Паста из кабачков tiktok.com/@mil_alexx_pp

Ингредиенты куриное филе 250 г кабачок 450 г помидоры 150 г сметана жирностью 15 % 100 г масла 1 ч. л. соль чёрный перец паприка сушеный чеснок тёртый сыр примерно 30 г

Паста из кабачков tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, приправьте солью и перцем и обжарьте на чайной ложке масла примерно по 3 минуты с каждой стороны. Кабачок нарежьте тонкими длинными полосками, чтобы они напоминали спагетти. Добавьте его к курице вместе с нарезанными помидорами, перемешайте и тушите под крышкой около 6 минут. После этого влейте сметану, добавьте сушеный чеснок и паприку, ещё раз хорошо перемешайте и готовьте ещё 5–7 минут, пока соус не станет нежным и равномерно не обволочет все ингредиенты. Перед подачей блюдо рекомендуется посыпать тёртым сыром, он придаст приятную сливочную нотку и сделает вкус ещё насыщеннее.

Простые рецепты часто становятся самыми любимыми, особенно когда в них сочетаются сезонные продукты, быстрое приготовление и сбалансированный состав. Паста из кабачка — именно такая: легкая, ароматная, питательная и универсальная.

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