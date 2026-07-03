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Паста из кабачков: рецепт интересного блюда без макарон
Когда хочется чего-то сытного, но в то же время легкого, на помощь приходят сезонные овощи. Паста из кабачка — простая и питательная альтернатива классическим макаронам, которая готовится менее чем за полчаса.
Лето — лучшее время, чтобы включить в ежедневное меню больше овощей. Кабачок давно стал одним из главных сезонных продуктов, ведь он прекрасно сочетается с мясом, сыром и сливочными соусами. Если нарезать его тонкими полосками, он легко заменит традиционную пасту и сделает блюдо менее калорийным, но не менее аппетитным.
Этот рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, пригодится для обеда, ужина или даже сытного перекуса. Для него не нужны сложные ингредиенты, а весь процесс приготовления занимает около 25 минут.
Ингредиенты
- куриное филе
- 250 г
- кабачок
- 450 г
- помидоры
- 150 г
- сметана жирностью 15 %
- 100 г
- масла
- 1 ч. л.
- соль
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- чёрный перец
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- паприка
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- сушеный чеснок
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- тёртый сыр
- примерно 30 г
Приготовление
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, приправьте солью и перцем и обжарьте на чайной ложке масла примерно по 3 минуты с каждой стороны.
Кабачок нарежьте тонкими длинными полосками, чтобы они напоминали спагетти.
Добавьте его к курице вместе с нарезанными помидорами, перемешайте и тушите под крышкой около 6 минут.
После этого влейте сметану, добавьте сушеный чеснок и паприку, ещё раз хорошо перемешайте и готовьте ещё 5–7 минут, пока соус не станет нежным и равномерно не обволочет все ингредиенты.
Перед подачей блюдо рекомендуется посыпать тёртым сыром, он придаст приятную сливочную нотку и сделает вкус ещё насыщеннее.
Простые рецепты часто становятся самыми любимыми, особенно когда в них сочетаются сезонные продукты, быстрое приготовление и сбалансированный состав. Паста из кабачка — именно такая: легкая, ароматная, питательная и универсальная.