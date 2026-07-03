Леди Луиза в небесно-голубом платье приехала на церемонию, где ей вручил награду ее отец принц Эдвард

Леди Луиза и герцогиня Софи / © Getty Images

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Принц Эдвард, герцог Эдинбургский, вручил своей дочери леди Луизе Виндзор Золотую награду герцога Эдинбургского во время приема молодых людей со всей Шотландии и севера Англии на торжественной церемонии вручения Золотой награды герцога Эдинбургского в Холирудском дворце.

Этот знаменательный момент наступил всего через день после того, как леди Луиза получила степень бакалавра английского языка и международных отношений в Сент-Эндрюсском университете.

Леди Луиза Виндзор / © Instagram британской королевской семьи

22-летняя Луиза была в числе сотен других выдающихся молодых людей, присутствовавших на торжественном мероприятии во дворце Холирудхаус, в Шотландии.

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Одета леди Луиза была в голубое платье с пуговицами на груди и короткими рукавами, на шее у был золотая цепочка с кулоном, на платье у нее была пришпилена брошка, а в ушах были серьги. Волосы Луиза частично собрала заколкой и сделала легкий макияж.

Принц Эдвард и леди Луиза / © Getty Images

Ее мама герцогиня Софи была одета в белое цветочное платье с рукавами три четверти, в ушах у нее были золотые серьги с камнями и золотая цепочка с кулоном на шее. Недавно герцогиня Эдинбургская сделала новую стрижку боб-каре и ей она очень идет.

Леди Луиза и герцогиня Софи / © Getty Images

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