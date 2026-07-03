Окна советуют не открывать: миллионы людей получили срочное предупреждение

Смог / © Associated Press

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Сразу в 16 штатах США резко ухудшилось качество воздуха из-за сочетания смога, приземного озона и дыма от масштабных лесных пожаров. Национальная метеорологическая служба США призвала миллионы людей ограничить пребывание на улице, держать закрытыми окна и двери, а также отказаться от интенсивных физических нагрузок под открытым небом.

Об этом пишет Daily Mail.

Предупреждения разного уровня объявили сразу в ряде штатов, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте, Пенсильвании, Мэриленде, Северной Каролине, Мэне, Нью-Гэмпшире, Колорадо, Аризоне и Калифорнии. В некоторых регионах ограничения будут действовать только сутки, в то время как в других они будут действовать до вечера воскресенья.

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На восточном побережье главной проблемой стал высокий уровень приземного озона, образующийся под влиянием солнечного света в результате реакции с выбросами транспорта, промышленности и электростанций. В то же время, на западе и северо-востоке страны ситуацию затрудняет дым от масштабных лесных пожаров.

Кто в наибольшей зоне риска

Американские медики предупреждают, что загрязненный воздух может вызвать раздражение глаз и горла, кашель, затрудненное дыхание и обострение астмы. Особенно опасны такие условия для детей, пожилых людей, беременных женщин, а также тех, кто имеет заболевания сердца или легких.

В некоторых районах Нью-Йорка ожидается, что индекс качества воздуха AQI превысит отметку 100, в то время как безопасным считается уровень до 50.

Местные власти рекомендуют жителям не открывать окна, минимизировать пребывание на открытом воздухе и по возможности пользоваться кондиционерами или воздухоочистителями. Если в районе чувствуется запах дыма или резко ухудшается видимость, людям советуют не выходить на улицу без необходимости.

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В Калифорнии ситуацию дополнительно усугубляют фейерверки ко Дню независимости США, а в штате Мэн качество воздуха продолжает снижаться из-за дыма от канадских лесных пожаров.

Специалисты отмечают, что даже здоровые люди могут ощутить негативное влияние загрязненного воздуха, если будут долго находиться на улице, поэтому рекомендуют внимательно следить за официальными сообщениями и временно ограничить активность на улице.

Напомним, в Европе ожидается новая волна рекордной жары. В Польше температура может достигать 38°C, а в начале июля в Португалии, Испании и Франции — до 42-43°C. Пик в Польше прогнозируют на 13 июля с отметками около 40°C. Специалисты призывают ограничить пребывание на солнце, пить много воды и избегать физических нагрузок.

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