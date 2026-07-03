Вікна радять не відчиняти: мільйони людей отримали термінове попередження

Смог / © Associated Press

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Одразу у 16 штатах США різко погіршилася якість повітря через поєднання смогу, приземного озону та диму від масштабних лісових пожеж. Національна метеорологічна служба США закликала мільйони людей обмежити перебування на вулиці, тримати зачиненими вікна та двері, а також відмовитися від інтенсивних фізичних навантажень просто неба.

Про це пише Daily Mail.

Попередження різного рівня оголосили одразу в низці штатів, зокрема у Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуті, Пенсильванії, Меріленді, Північній Кароліні, Мені, Нью-Гемпширі, Колорадо, Аризоні та Каліфорнії. У деяких регіонах обмеження діятимуть лише добу, тоді як в інших вони залишатимуться чинними до вечора неділі.

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На східному узбережжі головною проблемою став високий рівень приземного озону, який утворюється під впливом сонячного світла внаслідок реакції з викидами транспорту, промисловості та електростанцій. Водночас на заході та північному сході країни ситуацію ускладнює дим від масштабних лісових пожеж.

Хто у найбільшій зоні ризику

Американські медики попереджають, що забруднене повітря може спричиняти подразнення очей і горла, кашель, утруднене дихання та загострення астми. Особливо небезпечними такі умови є для дітей, літніх людей, вагітних жінок, а також тих, хто має захворювання серця чи легень.

У деяких районах Нью-Йорка очікується, що індекс якості повітря AQI перевищить позначку 100, тоді як безпечним вважається рівень до 50.

Місцева влада рекомендує жителям не відкривати вікна, мінімізувати перебування на відкритому повітрі та за можливості користуватися кондиціонерами або очищувачами повітря. Якщо в районі відчувається запах диму або різко погіршується видимість, людям радять не виходити надвір без нагальної потреби.

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У Каліфорнії ситуацію додатково погіршують феєрверки до Дня незалежності США, а в штаті Мен якість повітря продовжує знижуватися через дим від канадських лісових пожеж.

Фахівці наголошують, що навіть здорові люди можуть відчути негативний вплив забрудненого повітря, якщо тривалий час перебуватимуть надворі, тому рекомендують уважно стежити за офіційними повідомленнями та тимчасово обмежити активність на вулиці.

Нагадаємо, у Європі очікується нова хвиля рекордної спеки. У Польщі температура може сягнути 38°C, а на початку липня у Португалії, Іспанії та Франції — до 42–43°C. Пік у Польщі прогнозують на 13 липня з позначками близько 40°C. Фахівці закликають обмежити перебування на сонці, пити багато води та уникати фізичних навантажень.

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