Чоловік десятиліття тримав її та дітей у неволі: француженка розповіла моторошні подробиці

Домашнє насильство / © pixabay.com

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54-річна громадянка Франції Сільві Ясміна стверджує, що майже десять років була фактично позбавлена свободи у будинку свого чоловіка в Пакистані. Після звернення одного з її синів поліція провела обшук, врятувала жінку та п’ятьох дітей, а чоловіка заарештували.

Про це повідомило видання LAD Bible.

За даними правоохоронців, Сільві Ясміна переїхала до Пакистану з Австралії 2014 року. Жінка заявила, що відтоді чоловік фактично утримував її в ізоляції, не дозволяв зустрічатися з іншими людьми та регулярно застосовував фізичне насильство до неї і дітей.

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«За словами жінки… Їй не дозволяли ні з ким зустрічатися, двоє їхніх старших дітей пропустили навчання, а троє молодших дітей народилися в Пакистані та ніколи не ходили до школи», — зазначив старший поліцейський.

Поштовхом до втручання поліції стала заява одного із синів подружжя. Після цього правоохоронці провели обшук у будинку в місті Барі, де, за їхніми словами, виявили жінку та дітей у «надзвичайно занедбаній кімнаті». Поліцейські також повідомили, що на тілах членів родини були численні синці.

Після порятунку поліція оприлюднила заяву Сільві Ясміни, у якій вона описала пережите.

«Нас позбавили свободи, мій чоловік не піклувався про нас так, як мав би піклуватися як чоловік і батько моїх дітей. Він бив нас і щодня чинив тиск на наше життя. Я відчувала, що моє майбутнє вже зруйноване і майбутнє дітей також буде зруйноване», — зазначила жінка.

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Після звільнення Сільві Ясміну та її п’ятьох дітей поселили до жіночого притулку в Пешаварі — адміністративному центрі провінції Хайбер-Пахтунхва.

За даними Комісії з прав людини Пакистану, близько 70% жінок у країні зазнавали домашнього насильства. Водночас Пакистанське бюро статистики повідомляє, що щонайменше кожна третя жінка протягом життя стикається хоча б з однією з форм домашнього насильства. Найбільш уразливими залишаються жінки, які живуть у бідності, а також ті, хто не має освіти чи фінансової незалежності.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку затримали австралійця, який збирався вилетіти до Перта. Поліція розслідує його можливу причетність до смерті 17-річної дівчини, тіло якої знайшли у валізі.

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